搶台灣旅客 聯合航空推台北-舊金山特惠價

2019-09-10 20:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



聯合航空2014年3月直飛台北－舊金山航線，以波音777-300ER執飛，每天一班，今年1到7月平均載客率達89%，位居該航線之冠。未吸引旅客，聯合航空今（10）日表示，台北-舊金山今年適逢開航五週年，即起至10月31日止，祭出經濟艙未稅價1萬3,415元起的特惠價（參考稅金來回5,200元）。

另外，聯合航空除了不斷強化機艙內服務設施、餐點外，今年還針對會員推出特別優惠，自8月28日起，前程萬里飛行計畫獎勵里程永久有效，會員可以使用飛行里程兌換機票、飯店及其他優惠。前程萬里飛行計劃會員，藉由聯合航空的手機APP兌換飛往超過1,300個目的地的獎勵旅行。透過聯合航空及星空聯盟旗下成員強大的航線網路，獎勵旅行可兌換的目的地數量超越任何其他美籍航空公司。

聯合航空台灣區業務經理唐靜儀表示，聯合航空自1986年進入台灣市場，至今已超過30年，是台灣唯一一家提供每天直飛美國航線的美籍航空公司，旅客抵達舊金山的班機為上午6、7時左右，是非常剛好的時間，可以轉機到70個其他美國航點。

唐靜儀說，聯合航空旗下擁有18架777-300ER客機，今年4月777-300ER全新改裝後，同時配有United Polaris（北極星）商務艙和今年3月全新推出的豪華經濟艙，台灣－舊金山航線是全球少數同時United Polaris商務艙及豪華經濟艙的航線。

聯合航空的777-300ER客機設有60個United Polaris 商務艙、24個豪華經濟艙、62個舒適經濟艙及204個聯合經濟艙。全艙等都以供中式餐點，每三個月更新一次菜單，旅客可以吃到台式香腸、滷肉飯、三杯雞等台菜。

唐靜儀指出，台北－舊金山航線自2014年至2019年7月，平均載客率達88.2%，其中今年1到7月的載客率有89%，是各家航空公司飛該航線表現最優異的。