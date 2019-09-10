微熱山丘推多款中秋禮盒 成功搶食企業送禮商機

2019-09-10 20:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



搶攻中秋送禮商機，源自台灣的甜點品牌「微熱山丘」，今年推出多款中秋限定包裝禮盒，除了經典的鳳梨酥禮盒之外，又加上鳳梨酥烏龍茶、鳳梨酥脆蛋糕等兩大禮盒，吸引不少企業主及福委會大量採購，在市場異軍突起。

此外，「微熱山丘」今年也首度推出限定限量的「鳳梨奶黃月餅禮盒」，即日起各款禮盒都在官方網站開放訂購，並同步在全台體驗門市、To Go專櫃登場。

今年適逢「微熱山丘」與台灣農業共好十週年，延續新年限定包裝童趣溫暖的畫風，今年再度與台灣年輕插畫家洪偉棠攜手合作，推出2019年中秋限定包裝禮盒。

禮盒以「團圓」、「感恩」為設計發想，延續新年一家人相聚於團圓飯桌的情景，描繪出在秋風颯爽、明月高掛的夜空下野餐同樂，長大了的孩子們穿梭在隨風搖擺的蘆葦中嬉戲打鬧，大人們高舉茶杯、共享美點、話家常，享受難得相聚的美好與祥和。

除了節慶限定的設計，禮盒外包裝也維持「微熱山丘」一貫牛皮紙的質樸原色，搭配飽滿的澄黃色作為點綴，第一眼就能感受到親友團聚的幸福與溫暖。

最具「微熱山丘」品牌印象的布提袋，則以一輪圓滿而溫柔的明月呈現中秋團圓的喜悅，成為襯托禮盒的最佳搭配，也是許多企業採購的最愛。

「微熱山丘」經典的鳳梨酥禮盒，精選八卦山紅土孕育的鳳梨果實，熬製成酸甜的鳳梨醬，將燦爛的陽光、老師傅的真誠都封存在一顆顆樸實的鳳梨酥中，標榜每一口都能嚐到「微熱山丘」堅持真材實料製成「真食」美味的飽滿心意。

鳳梨酥烏龍茶禮盒精選南投在地農家自然農法栽種的松柏嶺烏龍茶，以焙茶師傅老道的經驗製成，琥珀色的茶湯之中，入口溫潤飽滿，後韻回甘，感受來自台灣土地的純粹。