鐵道暨國土規劃學會：單有高鐵 無法解決地方發展課題

2019-09-10 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌宣布高鐵確定南延屏東，台灣鐵道暨國土規劃學會今（10）日表示，沒有產業與生活的想法，單純用高鐵，是沒辦法解決地方目前與未來的發展課題。

鐵道暨國土規劃學會指出，高鐵迄今通車已進入第13年，依據學會彙整交通部統計資料，高鐵南港至台中的進出站人次數，自2011年起飆破全線進出站人次數的七成後，持續往台中以北各站集中。縱使2016年苗栗、彰化、雲林等三站啟用後曾略為拉回，但集中情形仍未趨緩，至今年南港至台中進出站人次數已達72%。顯示台灣高鐵的發展經驗與全球高鐵一致，高鐵不僅加速人口往主力城市集中的趨勢，也導致中小型聚落的發展資源因人口遷徙而遭忽視或排擠。

學會說，我們支持以提升民眾「行的便利」為前提的交通建設，但高鐵屏東的各延伸方案，除不用於左營換車外，就班次與時間層面，對於民眾的便利性並無顯著提升。同時，學會更在意的是，交通建設因著眼於長遠的國土、產業、生活聚落發展而進行規劃，非以單一的交通建設而期盼改變當地發展的現狀。

學會認為，對於各地區域民眾，想問的永遠都是「產業」與「生活」，過去蘇貞昌擔任閣揆期間，也曾大力支持過國道三號於屏東縣的延伸與發展，當時也曾期盼國道三號能為屏東帶來新的發展契機。然而時至今日，我們發現沒有產業聚落的發展策略，沒有南台灣整體一、二、三級產業的發展配套，交通建設的導入並無法為地方帶來發展與繁榮。