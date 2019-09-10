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搶救國產車！中華車總座：業者與政府達成初步共識

2019-09-10 19:12經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

中華車代理國產中華三菱得利卡在台灣商用車中算是長青樹車款，今天推出全新改款車。中華車總經理陳昭文今天指出，政府已經開始重視進口車市占率不斷提升將壓縮到國產車的生存空間，為搶救國產車，對於進口零組件關稅不平衡的部分，昨天台灣區車輛同業公會已經跟經濟部有調降進口零組件稅率的初步的共識。

中華車代理國產中華三菱得利卡在台灣商用車中算是長青樹車款，今天推出全新改款得利卡，尤其得利卡在小型商用車級距算是市場唯一，擁有底盤車及廂車不同車型，新世代得利卡DELICA新增自排車型，全面搶攻年輕人小資創業商機；陳昭文也指出，目前還在跟日本三菱討論，推動得利卡外銷中東。

陳昭文指出，為了搶救國產車，公會跟經濟部已經開始有進一步的共識，工會也提出振興方案的策略，初步主要還是在稅率的部份，首先進口引擎的稅率高達17%，這個部分會調整，但考量到國內還有許多生產引擎相關業者，所以引擎關稅會調降，幅度還要討論；國內沒有產製的零組件，降的幅度會比較大，不排除考慮降到零，舊換新的補助要繼續推動。

陳昭文進一步表示，業者跟政府能對於提升國產車銷售達成共識真的很重要，國產車是國內很重要的產業，現在國產車的銷售概況，國內生產汽車的業者及零組件供應廠都很成，進口車的成長速度加快，國產車的生產銷量大概少掉10多萬台，等於少掉了二個整車廠，這對於整個產業的衝擊是非常大，國內還是必須要有提振國產車的方案，才能讓產業更健康的發展。

新款的得利卡商用車月銷700台，全年銷售目標上看8600台，正積極爭取得利卡外銷中東，目前還在跟日本三菱討論，這款車日本三菱已經停產，中華車希望明年就會有好消息。

去年得利卡也差不多是8600台，但最好時有9千多台。這次提前對應6期法規，所以價格必須略為調漲。今天推出得利卡改款主要是因應新的安全法規，外觀修改新的頭燈 尾燈式樣，新增精湛藍車，搭載全新動力系統除了馬力提升15%,扭力提升6%讓油耗更省，全車系標配10多項SCC智慧防護主被動安全系統如HAS陡坡起步、ARP主動防傾覆系統、另外還有前座安全氣囊、及盲區偵測警示系統等新世代配備，提升商用車主的車輛安全性。

中華三菱得利卡在台灣商用車中算是長青樹車款，今天推出新世代得利卡DELICA新增...
中華三菱得利卡在台灣商用車中算是長青樹車款，今天推出新世代得利卡DELICA新增自排車型，中華車總經理陳昭文看好新車銷售。公司提供
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