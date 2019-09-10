培育太空人才 太空中心與國防大學簽合作協議

2019-09-10 19:39 中央社 台北10日電



2019年太空第三期計畫正式啟動，為增加太空技術的學研能量、培訓未來的太空科技人才，太空中心與國防大學理工學院簽訂策略聯盟協議，未來雙方將就資源整合、深化教育與訓練課程等面向合作。

國家實驗研究院國家太空中心與國防大學理工學院今天簽訂策略聯盟協議，由國研院太空中心主任林俊良與國防大學理工學院院長荊元宇代表簽署。

荊元宇表示，透過建立這次的策略聯盟，將可提高學院內的教學品質、學生素養和實作能力，並在這個基礎之上推動與太空科技相關的各項學研合作計畫；林俊良則指出，太空科技在近年已經成為顯學，各種創新應用不斷出現，對於國防的影響也大幅提升。往後太空中心將會協助國防大學進行人才培育，讓軍事院校學生除了學習傳統的學理外，也具備太空科技的素養。

根據這項協議，未來雙方將整合現有的研究資源、深化教學研究成效，並合作推動各項訓練課程與資訊交流。

除了與國防大學合作之外，太空中心也從今年開始與清華大學、交通大學、中央大學、陽明大學合作，首創「太空科技與工程」學程，希望結合學術界的理論與太空中心的實務經驗，有系統的培育台灣未來的太空科技人才。這項學程也預計會在未來推廣到更多的大專院校。