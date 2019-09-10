親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

逢甲煎包妹曝近況！4姊妹顏值逆天 網：還缺女婿嗎

日職／王柏融一日兩戰 二軍開轟一軍代打仍熄火

培育太空人才 太空中心與國防大學簽合作協議

2019-09-10 19:39中央社 台北10日電

2019年太空第三期計畫正式啟動，為增加太空技術的學研能量、培訓未來的太空科技人才，太空中心與國防大學理工學院簽訂策略聯盟協議，未來雙方將就資源整合、深化教育與訓練課程等面向合作。

國家實驗研究院國家太空中心與國防大學理工學院今天簽訂策略聯盟協議，由國研院太空中心主任林俊良與國防大學理工學院院長荊元宇代表簽署。

荊元宇表示，透過建立這次的策略聯盟，將可提高學院內的教學品質、學生素養和實作能力，並在這個基礎之上推動與太空科技相關的各項學研合作計畫；林俊良則指出，太空科技在近年已經成為顯學，各種創新應用不斷出現，對於國防的影響也大幅提升。往後太空中心將會協助國防大學進行人才培育，讓軍事院校學生除了學習傳統的學理外，也具備太空科技的素養。

根據這項協議，未來雙方將整合現有的研究資源、深化教學研究成效，並合作推動各項訓練課程與資訊交流。

除了與國防大學合作之外，太空中心也從今年開始與清華大學、交通大學、中央大學、陽明大學合作，首創「太空科技與工程」學程，希望結合學術界的理論與太空中心的實務經驗，有系統的培育台灣未來的太空科技人才。這項學程也預計會在未來推廣到更多的大專院校。

太空國防大學
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

搶救國產車！中華車總座：業者與政府達成初步共識

2019-09-10 19:12

新增產能大量開出 中石化看本業：苦日子還要2、3年

2019-09-10 17:12

南投旺來園區招商夯 微熱山丘將砸18億蓋智能化工廠

2019-09-10 17:10

IBM服務創新 ABCDE促產業升級

2019-09-10 16:36

家樂福第二批山竹明日上架 全台10分店買得到

2019-09-10 15:54

富邦媒8月營收42.6億元、年增25.7% 再創同期新高

2019-09-10 15:47

心禮節帶動買氣 網路家庭8月營收創高

2019-09-10 15:11

華航將引進新飛機 今年要招募機師

2019-09-10 15:06

第一三共愛分享 親力實踐溫暖陪伴

2019-09-10 14:31

中華車三菱得利卡自排 搶創業商機

2019-09-10 14:31

IBM客戶中心+創新場域 落腳信義區

2019-09-10 14:31

貿易戰攪局 仁寶、英業達「旺季」節奏亂了套

2019-09-10 14:31

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:30

產業科技焦點展聚焦精準醫療 展出33項科專技術

2019-09-10 12:21

麗豐-KY股價臨200元關卡保衛戰 拚逐季成長

2019-09-10 11:14

多空皆宜 統一權證​獨家呈現香港正反ETF

2019-09-10 10:58

北都、全國10月起22頻道恐下架 NCC仍在協商

2019-09-10 10:24

出租率100趴 台南市新吉工業區續辦用地招租

2019-09-10 09:27

台糖首座沼氣發電試營運

2019-09-10 00:52

高港加油站標租案 剔除中油

2019-09-10 00:15

供油一哥出招 鞏固地盤

2019-09-10 00:15

台糖沼氣發電 明春營運

2019-09-09 23:30

啟動接班！霹靂傳承 黃亮勛掌總座

2019-09-09 23:28

細胞治療產業 商機大爆發

2019-09-09 23:26

首座離岸風場 試運轉

2019-09-09 23:25

台糖攻太陽能 結盟民間業者

2019-09-09 23:24

黃亮勛愈挫愈勇 搶下中日市場

2019-09-09 23:24

中部百貨周年慶 業績衝120億

2019-09-09 23:24

細胞治療專法規範 比日本嚴謹

2019-09-09 23:23

三策略奏功 全家8月營收攀高

2019-09-09 23:22

蘋果原廠配件 11間小七9月11日起買得到

2019-09-09 23:19

新光三越 全年業績拚190億

2019-09-09 23:18

策略經營／黃博怡 強化資本與本業

2019-09-09 22:55

商業興觀點／韓流行銷策略

2019-09-09 22:55

職場修煉室／超越自己

2019-09-09 22:55

管理講堂／善始善終 最佳說服術

2019-09-09 22:55

曝光！星宇航空首架A321neo客機彩繪塗裝完成

2019-09-09 22:11

中部百貨商場週年慶火力全開 估消費額上看120億新高

2019-09-09 21:37

離岸風電再進一步 海洋風電第二階段首支風機發電運轉

2019-09-09 21:11
看更多

熱門文章

蘋果新品發表 六大看點

2019-09-09 23:33

兆豐銀傳撤資純網銀 顧立雄發怒：銀行抱怨我就要接受

2019-09-10 17:12

友達突然撤牌 四個原因

2019-09-09 23:37

曝光！星宇航空首架A321neo客機彩繪塗裝完成

2019-09-09 22:11

掛牌太貴 面板龍頭友達美國下市

2019-09-10 00:01

全年贈與逾220萬 要稅

2019-09-09 23:14

家樂福第二批山竹明日上架 全台10分店買得到

2019-09-10 15:54

金控上月EPS 富邦暫居冠

2019-09-10 00:09

細胞治療產業 商機大爆發

2019-09-09 23:26

哈日族鬆一口氣 日圓走弱至逾1個月低位

2019-09-10 13:13

友達ADR 將從紐交所下市

2019-09-10 00:39

金價跌破1,500美元還有機會漲嗎？ 黃金王子：看Fed鴿不鴿

2019-09-10 16:12

出口報喜 歷年最好的8月

2019-09-10 00:20

轉單效應 DRAM出口重返成長

2019-09-10 00:19

離岸風電再進一步 海洋風電第二階段首支風機發電運轉

2019-09-09 21:11

台積電8月營收1,061.18億元 月增25.2%、年增16.5%

2019-09-10 13:41

鴻海鄭州廠8月一半工人是派遣工 遭控勞動違規

2019-09-10 00:33

高港加油站標租案 剔除中油

2019-09-10 00:15

中國布局半導體 將出現晶片巨無霸企業

2019-09-09 22:13

友達換總座 市場：宣示「轉型」意味濃厚

2019-09-10 12:14

中秋節獎金 限額免扣稅

2019-09-09 23:14

新聞分析：高鐵南延屏東？恐是拖垮高鐵營運的建設案

2019-09-09 22:34

友達ADR將自紐約證交所下市 主要考量有這些

2019-09-09 22:37

友達新總座上任 面臨三挑戰

2019-09-09 23:37

星宇擬除夕前一天開航 帶旅客澳門峴港檳城過年

2019-09-10 13:08

殖利率探底 三行庫加碼台債

2019-09-09 23:21

高雄與緯創資通攜手 共創高雄數位科技創新里程碑

2019-09-10 11:55

Uber條款將上路 交通部同意延長取締緩衝期

2019-09-10 17:43

玉晶光鴨子划水 爆發力驚人

2019-09-09 23:35

元太柯富仁 轉檯接友達總座

2019-09-09 23:40

繳納稅款差很大...部落客業配文收入 可列稿費

2019-09-09 23:14

8月出口翻紅 歷年同月新高

2019-09-09 23:42

Uber條款將延長緩衝期 Uber表示肯定

2019-09-10 18:16

新iphone發表前夕…蘋果、鴻海遭控 超標雇陸臨時工

2019-09-10 00:49

北都、全國10月起22頻道恐下架 NCC仍在協商

2019-09-10 10:24

商店街讓利 新店家免手續費

2019-09-09 23:25

富邦三年到期亞洲美元債券基金 9月30日起募集

2019-09-10 08:28

接手偉創力長沙廠 比亞迪可望躋身手機代工大廠

2019-09-10 13:56

大陸旺季招工荒 代工廠頭大

2019-09-10 00:32

網拍業避開發票 要罰

2019-09-09 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top