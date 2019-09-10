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東台8月營收9.08億元 集團9月起積極參展搶單

2019-09-10 19:03經濟日報 記者宋健生╱即時報導

工具機大廠東台（4526）今（10）日公布8月合併營收9.08億元，月增9.6%、年減8.5%；累計前八月合併營收73.05億元、年減2.2%。東台說，9月起集團將積極參加國內外大型展覽，全力衝刺接單。

東台指出，前八月營收下滑，主要受美中貿易戰影響，導致台灣、大陸市場營收下降。不過，在毆洲與亞洲其他地區市場營收占比提升之下，對景氣不良的影響已帶來舒緩。就集團整體而言，來自工具機營收占88%，電子設備占12%；在產品應用面，汽機車產業約占營收44%、電子業占12%、航太業占8%。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，約占52%，亞洲其他地區約22%，至於歐美則占26%。

東台表示，集團將於本月16日至21日參加「2019漢諾威歐洲工具機展（EMO）」，完整呈現TTGroup東台集團暢銷機種，以及交鑰匙解決方案的全球化接單與服務能量。

集團成員東台精機、榮田精機、亞太菁英與譁泰精機，主要在27館展出，而毆洲子公司ANGER與PCI則在12館展出，PCI將發表全新機種「雙主軸臥式加工中心機」。這款機型主要針對大型鋁合金結構件，如鋁車架的高速高效率加工需求開發，單機即可完成引擎汽缸的粗加工，與高精密的珩磨加工，十分吸睛。

另外，亞太菁英將於9月27日在美國底特律舉辦五軸工具機技術論壇，邀請海德漢（Heidenhain）與AAT3D軟體公司一同呈現航太加工產業最優異的設備、控制器與軟體等應用，積極擴展全球業務版圖。

東台精機也訂10月23日至25日，參加「2019台灣電路板產業國際展覽會」，展示CO2雷射鑽孔機、大檯面線馬數控鑽床、高精度各軸補正數控鑽床等高階設備，全力爭取訂單。

營收工具機
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