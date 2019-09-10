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刮刮樂「1,000萬大富翁」 首個千萬頭獎桃園投注站刮出

2019-09-10 18:34經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

狗黃金招來千萬大獎。今（2019）年8月2日新上市的刮刮樂「1,000萬大富翁」共有二個頭獎1,000萬元，第一個頭獎在桃園市八德區「金歡喜彩券行」幸運被刮出。

刮出大獎當天有位客人的紅貴賓狗在投注站櫃檯前便了一坨黃金，狗主人神預言投注站會刮出大獎，果真當天晚上就有位不到30歲的年輕人刮中「1,000萬大富翁」頭獎1,000萬元。

台灣彩券公司總經理蔡國基今(10)日親赴「金歡喜彩券行」道賀，還準備了100張大樂透彩券分送給現場民眾分享喜氣，也提醒除了「1,000萬大富翁」1,000萬頭獎還有一個外，現正熱賣中的刮刮樂產品也還有22個百萬（含）以上的大獎尚未被刮出，一定要把握。

金歡喜彩券行經營近六年來，曾在2017年售出刮刮樂「2,000萬開運發財金」二獎100萬元，還沒有售出過1,000萬元以上的大獎。

這次據金歡喜彩券行陳寶蘭小姐表示，應該是拜某位常客的紅貴賓狗所賜。

刮出大獎當天，有位女性常客帶著養了近九年、名為Abby的紅貴賓狗進到店內，沒想到牠突然在櫃檯前便了一坨黃金，當下狗主人就跟店員說：「投注站一定會開出頭獎！」，想不到當天晚上就真的應驗了。

刮出「1,000萬大富翁」頭獎1,000萬元的是一位不到30歲、長相斯文的年輕人，大約一星期會買一次彩券，刮獎當天晚上，他到投注站看到刮刮樂「1,000萬大富翁」，認為這張中獎率和頭獎金額都很高，於是先隨機挑一張，雖然沒中獎，還是請店員再幫忙挑一張試手氣，刮完後請店員協助確認是否中獎，店員發現中獎金額就是1,000萬。

這時客人馬上露出喜悅的笑容，直呼真的是太幸運了。中獎人大方的包了紅包36,000元分享給店家，同時也將這個好消息告訴女友，想找個時間去日本旅遊，剩下的獎金打算存起來。

民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，台灣彩券公司邀請大家一起「買彩券、做公益、積功德」。

彩券行刮刮樂發財金
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