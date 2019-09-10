8月車市淡季 裕日車、三陽大幅成長

2019-09-10 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



8月是車廠傳統淡季，但各車廠的營收表現各自不同，裕日車（2227）因KICKS熱銷與新車ALTIMA與LEAF即將上市，8月營收22.41億元年增25.37%，三陽則是機車旺季帶動，8月營收28.28億元，年增9.55%，是8月營收表現最突出的兩家公司。

三陽在8月營收增加近一成下，累積前八月營收227.94億元，年增4.12%，裕日車8月營收大幅成長後，累積前八月的營收211.51億元，較去年同期微幅成長0.44%。

車市龍頭和泰車的8月營收143.28億元，年增6.04%，這是在3月RAV4與Altis改款上市以來的連續月增，銷售表現強勁，也帶動相關的汽車相關轉投資事業，獲利看好。累積前八月的營收已達到1,333.62億元，年增7.25%。本月主力休旅車RX即將改款上市，皮卡車Hilux與跑車Supra接單強勁，預期將可延續年增氣勢。

中華車則是以19.91億元較去年同期衰退25.55%，衰退原因則是主力商用車得利卡即將改款上市，在改款上市前的銷售受到影響所致。累計前八月營收217.76億元，年減11.44%

裕隆的66.05億元年減15.36%，前八月570.29億元年減5.01%。

汎德永業8月合併營收為21.9億元年減21.2%，累計今年1-8月合併營收212.8億元，則較去年同期微幅衰退0.37%，預期9月起民俗月此不利因素消除後，加上BMW與Porsche（保時捷）陸續有重磅車款上市，可望明顯挹注公司整體業績表現。