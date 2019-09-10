羅麗芬-KY 8月營收1.08億元 年增19.8%

2019-09-10 17:57 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）今(10)日公告2019年8月合併營收1.08億元，較去年同期成長19.8%，1-8月累計營收為9.06億元，較去年同期成長14.9％。

羅麗芬-KY今年第2季起在CCTV與各大衛視投放企業形象廣告，帶動品牌銷售，8月份除了明星商品芙蓉霜銷售力道持續發威，沙龍套裝璀璨光組合也創銷售佳績，帶動8月營收表現；今年以來，配合品牌活動、新產品上市、「私人定制」及科學養生新品牌階段性推廣等，公司營收與獲利保持穩定增長。

羅麗芬-KY進一步解釋，公司專注於各營業單位目標業績的衝刺，8 月份明星單品芙蓉霜與沙龍套裝璀璨光組合銷售亮眼，合計占當月營收 5 成左右，拉高 8 月整體營收表現。

羅麗芬-KY表示，今年公司布局多項策略，包括鎖定 VIP 客戶推出「私人定制」服務、針對高端客戶設計定製課程、科學養生的新品牌等，持續深耕客戶群；品牌戰略上，除投放企業形象廣告外，強化數據管理、積極經營社交平台等，做到精準行銷。除此，羅麗芬並規劃打造醫美抗衰大健康平台，除與慈濟醫院合作進行再生醫療產學研究合作，並已回台投資成立麗瑞嘉生技，規劃建置 GTP 實驗室、GMP 廠房及延攬多名專業人才研發抗衰老應用高階產品。在公司努力實行之下，策略布局效應已逐漸顯現，並期待後續為公司帶來更大的成長動能。