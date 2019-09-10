多元布局、積極併購 盛弘醫藥8月營收2.6億元

2019-09-10 17:57 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



盛弘醫藥（8403）今（10）日公告8月合併營收2.6億元，月減4.88%， 年減14.08% 。累計今年1到8月合併營收為20.6億元，年增3.85％。盛弘表示，因集團資源重整，子公司商品策略調整，以致短期營收下滑；而本業及轉投資事業穩定發展，其中先前佈局之臺大醫院生化免疫檢測試劑標案已正式實行、永和耕莘醫院高階健檢標案業已跨足大台北地區，初期以巡迴體檢為主，未來將有機會逐步擴大營運範圍；另在轉投資事業中之躍獅藥局則歷經一年之整合，初步效益業已顯現。

盛弘表示，在多元佈局的思維下，公司將積極以併購方式擴大營運規模，實踐串聯完整醫療服務價值鏈，先於去年6月以1.7億併購瑞士商裕利醫藥集團旗下之躍獅藥局連鎖藥局，歷經一年多的整合，目前已達93家之規模（91家實體門市及2家虛擬門市），積極跨入社區健康照護市場。

而看好精準醫療商機，盛弘於今年4月再透過旗下精準健康公司斥資近億元收購哈佛健檢，擬結合旗下原有健診資源，建立全方位健檢體系，以採用先進國際儀器設備、建構人基因資料庫，初期將以目前集團之通路對基因檢測做行銷，預期將開啟精準預防醫學新的營運模式，成長可期。

從保健、檢測、預防到治療、從養生到養老的完整醫療服務供應鏈是盛弘佈局各醫療版塊連結的主要目標，近年來將原有服務結合新科技，新建構四大醫療事業主軸：躍獅連鎖藥局、精準健診、盛雲智慧採購平台以及ALTC長照網，以搶攻大健康商機，樂觀預期可成為盛弘未來發展的主要成長引擎。