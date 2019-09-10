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德國氣候變遷學者訪科技部 盼兩國進一步合作

2019-09-10 18:12中央社 台北10日電

德國氣候變遷學家宣胡博今天拜會科技部長陳良基，分享德國能源轉型經驗並盼台、德能就氣候變遷衝擊議題進一步合作、研究。

德國波茨坦氣候變遷衝擊研究所（Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK）榮譽所長宣胡博（Hans Joachim Schellnhuber），在科技部國家災害防救科技中心主任陳宏宇陪同之下，拜會科技部長陳良基，針對台灣與德國未來在氣候變遷與能源科技領域合作的可能性，交換意見。

宣胡博指出，台灣地理位置特殊，有多樣化的氣候災害與全面性的防災研究經驗，是做氣候變遷衝擊研究的最佳場域；德國則是歷經多年的研究與推動，在使用新能源、提升公民意識等面向有不錯的成果與經驗，願意與台灣分享。

陳良基則提到最近赴歐洲考察的經歷，深刻體認歐洲各國非常重視永續發展與氣候變遷的議題。台灣面對氣候變遷可能造成的衝擊，以及因應永續發展所需的能源轉型技術，需要德國分享相關科技與推動經驗。

陳良基強調，台灣科技實力堅強，願為全球永續發展作出更多貢獻，因此科技部持續推動各項研究計畫與應用，盼能透過再生能源與提升能源使用效率，支援產業界投入新能源開發。

會後雙方也表示，在氣候變遷衍生的災防研究、新能源兩項議題，台、德可以建立長期合作關係，並經由國際參與逐步共同落實全球永續發展。

此外，宣胡博一行人也拜訪國家災害防救科技中心，了解台灣推動防災科技以及氣候變遷衝擊研究的成果，宣胡博提到，台灣面對氣候變遷的災害衝擊，有豐富的經驗與成果，非常值得國際社會借鏡。

PIK成立於1992年，是德國政府設立之科研機構與重要的科學諮詢顧問單位，是全球著名的氣候變遷研究機構，針對全球變遷、氣候衝擊和永續發展等領域，持續推動相關的科學研究。。

宣胡博將於明日(11)上午，在中央研究院人文館舉辦的氣候變遷與能源轉型研討會，以「氣候挑戰與大轉型」為題發表專題演講。

氣候變遷德國陳良基
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