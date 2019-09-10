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葡萄王8月營收6.74億元 陸保健食品行業改革影響業績

2019-09-10 17:39經濟日報 記者陳書璿╱即時報導

葡萄王（1707）今（10）日公布今（2019）年8月合併營收為6.74億元，月減10.94%，年減11.77%；累計前8月營收為58.41億元，年增1.45%。其中，台灣葡萄王事業體8月持續年成長近30%，而子公司葡眾持平，上海葡萄王受到中國保健食品行業改革等外在因素，導致消費者市場不安全感，進而影響業績。

母公司台灣葡萄王1月至8月 YOY累積成長近40%，主要歸功自有品牌的各項產品，上半年度搭配節慶企劃及代言，為品牌打出亮眼銷售成績。延續活動熱度，搶搭中秋佳節商機，自有品牌接續推出「田七瑪卡王」及「晶透雪亮飲」兩款佳節禮盒，於全國7-11通路販售，預期將帶動9月營收成長。

葡萄王也表示，因應市場需求，來自國內外代工訂單增加，龍潭廠（生物科技研究所）原料開始量產後，在產能充足情況下，陸續出貨至中國、香港、馬來西亞、新加坡和菲律賓等地，進而帶動營收成長。

董事長曾盛麟也將在9月中率團隊高層參訪馬來西亞主力藥妝通路商，並拜會當地重量級產業代表，預期能為日後代工合作及雙向交流注入營業動能。

而集團旗下葡眾，則因7月份陸續上市了蘆薈膠「蘆露」、「康爾喜(N)」及限量快閃商品「巴西蘑菇菌絲體麵」等三項新品，成為當月銷售主力且營業額超出預期，促使葡眾8月份的銷售趨緩持平。但若將葡眾7、8兩月份綜合評估，單月平均成長達到8%。9月起至年底為會員衝聘活動，搭配即將上市益生菌口腔噴劑與寵物系列保健新品，期為葡眾營收再創高鋒。

至於上海葡萄王，受中國保健食品行業改革影響，目前客戶雖已恢復下單，但整體動能仍需時間去化庫存。面對外在不可抗因素，集團也啟動新的佈局。對內，開始重整業務架構，重新佈建行銷業務處，並且增設業務主管以進行專業分工。

同時，七月份增設上海市區辦公室，並著手規劃廣州辦事處，負責華南地區業務，以擴充業務據點。對外，首要開發多元通路，除了微商和直銷通路之外，更積極洽談電商客戶與電視購物，以提高營業佔比；另嘗試跨業合作，為知名連鎖業者推出具保健概念的專屬商品，以增加通路的多元性。葡萄王生物科技研究所以長久發酵技術研究經驗，掌握獨門專利之猴頭菇、益生菌等優勢原料，相信能保有市場獨特性，進而增加代工實力。

葡萄王營收
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