新增產能大量開出 中石化看本業：苦日子還要2、3年

2019-09-10 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



面對大陸同業新增產能大量開出，中石化（1314）保守看下半年，中石化副總暨發言人陳穎俊今（10）日表示，由於未來1、2年還有上百萬噸的CPL（己內醯胺）新產能將投入市場，供給寬鬆不利價格上漲，估計本業的苦日子可能還要整理2、3年才能取得新的平衡。中石化希望透過工廠智能化、土地開發等方式突圍。

陳穎俊今天表示，今年對石化業而言確實是「辛苦的一年」，從去年第4季到今年農曆春節前，受到美中貿易戰造成需求急凍，拖累中石化主力產品CPL的報價出現跳水式的下跌。今年第2季因為同業歲修或非計畫性停產較多，加上大陸江蘇響水園區爆炸案使得當地政府的稽查力度加大，市場供給受到限縮，為CPL價格提供短暫支撐。但時間進到第3季，同業的產能重新開工，下游需求又沒有轉強，最近CPL價格出現新一波跌勢。

展望第4季，陳穎俊認為下游需求偏弱、市場庫存偏高，短線CPL價格上漲不易，對營運仍保守看待。而且他認為，今年上半年包括大陸錦江年產20萬噸、恆力10萬噸等CPL新產能開出，就讓CPL價格明顯感受到壓力。未來1、2年估算同業總共還有上百萬噸的新產能要投入，未來去產能需要一段時間，保守看苦日子還要維持一陣子，估計要2、3年才能取得新的平衡。