親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

馬英九被韓粉噓下台 北漂正妹還原「3真相」：獲掌聲不難

Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部給緩衝期

新增產能大量開出 中石化看本業：苦日子還要2、3年

2019-09-10 17:12經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

面對大陸同業新增產能大量開出，中石化（1314）保守看下半年，中石化副總暨發言人陳穎俊今（10）日表示，由於未來1、2年還有上百萬噸的CPL（己內醯胺）新產能將投入市場，供給寬鬆不利價格上漲，估計本業的苦日子可能還要整理2、3年才能取得新的平衡。中石化希望透過工廠智能化、土地開發等方式突圍。

陳穎俊今天表示，今年對石化業而言確實是「辛苦的一年」，從去年第4季到今年農曆春節前，受到美中貿易戰造成需求急凍，拖累中石化主力產品CPL的報價出現跳水式的下跌。今年第2季因為同業歲修或非計畫性停產較多，加上大陸江蘇響水園區爆炸案使得當地政府的稽查力度加大，市場供給受到限縮，為CPL價格提供短暫支撐。但時間進到第3季，同業的產能重新開工，下游需求又沒有轉強，最近CPL價格出現新一波跌勢。

展望第4季，陳穎俊認為下游需求偏弱、市場庫存偏高，短線CPL價格上漲不易，對營運仍保守看待。而且他認為，今年上半年包括大陸錦江年產20萬噸、恆力10萬噸等CPL新產能開出，就讓CPL價格明顯感受到壓力。未來1、2年估算同業總共還有上百萬噸的新產能要投入，未來去產能需要一段時間，保守看苦日子還要維持一陣子，估計要2、3年才能取得新的平衡。

中石化擬透過工廠智能化、以及拓展土地開發事業等方式力拚突圍。像中石化頭份廠的機器設備正在進行升級，原本每半年就要歲休一次，未來歲修間隔可以拉長到兩年，有助年產能增加。

中石化副總暨發言人陳穎俊。 記者曾仁凱／攝影
中石化副總暨發言人陳穎俊。 記者曾仁凱／攝影
分享

中石化貿易戰
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

南投旺來園區招商夯 微熱山丘將砸18億蓋智能化工廠

2019-09-10 17:10

IBM服務創新 ABCDE促產業升級

2019-09-10 16:36

家樂福第二批山竹明日上架 全台10分店買得到

2019-09-10 15:54

富邦媒8月營收42.6億元、年增25.7% 再創同期新高

2019-09-10 15:47

心禮節帶動買氣 網路家庭8月營收創高

2019-09-10 15:11

華航將引進新飛機 今年要招募機師

2019-09-10 15:06

第一三共愛分享 親力實踐溫暖陪伴

2019-09-10 14:31

中華車三菱得利卡自排 搶創業商機

2019-09-10 14:31

IBM客戶中心+創新場域 落腳信義區

2019-09-10 14:31

貿易戰攪局 仁寶、英業達「旺季」節奏亂了套

2019-09-10 14:31

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:30

產業科技焦點展聚焦精準醫療 展出33項科專技術

2019-09-10 12:21

麗豐-KY股價臨200元關卡保衛戰 拚逐季成長

2019-09-10 11:14

多空皆宜 統一權證​獨家呈現香港正反ETF

2019-09-10 10:58

北都、全國10月起22頻道恐下架 NCC仍在協商

2019-09-10 10:24

出租率100趴 台南市新吉工業區續辦用地招租

2019-09-10 09:27

台糖首座沼氣發電試營運

2019-09-10 00:52

高港加油站標租案 剔除中油

2019-09-10 00:15

供油一哥出招 鞏固地盤

2019-09-10 00:15

台糖沼氣發電 明春營運

2019-09-09 23:30

啟動接班！霹靂傳承 黃亮勛掌總座

2019-09-09 23:28

細胞治療產業 商機大爆發

2019-09-09 23:26

首座離岸風場 試運轉

2019-09-09 23:25

台糖攻太陽能 結盟民間業者

2019-09-09 23:24

黃亮勛愈挫愈勇 搶下中日市場

2019-09-09 23:24

中部百貨周年慶 業績衝120億

2019-09-09 23:24

細胞治療專法規範 比日本嚴謹

2019-09-09 23:23

三策略奏功 全家8月營收攀高

2019-09-09 23:22

蘋果原廠配件 11間小七9月11日起買得到

2019-09-09 23:19

新光三越 全年業績拚190億

2019-09-09 23:18

策略經營／黃博怡 強化資本與本業

2019-09-09 22:55

商業興觀點／韓流行銷策略

2019-09-09 22:55

職場修煉室／超越自己

2019-09-09 22:55

管理講堂／善始善終 最佳說服術

2019-09-09 22:55

曝光！星宇航空首架A321neo客機彩繪塗裝完成

2019-09-09 22:11

中部百貨商場週年慶火力全開 估消費額上看120億新高

2019-09-09 21:37

離岸風電再進一步 海洋風電第二階段首支風機發電運轉

2019-09-09 21:11

沼氣發電強強滾！台糖9月將一口氣統包7座養豬場

2019-09-09 19:01

東部首座細胞治療中心啟用 慈濟：醫療志業新篇章

2019-09-09 18:32
看更多

熱門文章

友達高層異動 前元太董座柯富仁將接總經理

2019-09-09 18:07

哪類銀行的理專最容易A客戶錢？金管會列出五類缺失

2019-09-09 18:59

蘋果新品發表 六大看點

2019-09-09 23:33

友達突然撤牌 四個原因

2019-09-09 23:37

掛牌太貴 面板龍頭友達美國下市

2019-09-10 00:01

曝光！星宇航空首架A321neo客機彩繪塗裝完成

2019-09-09 22:11

全年贈與逾220萬 要稅

2019-09-09 23:14

友達總經理蔡國新辭職 元太柯富仁將回任

2019-09-09 19:17

金控上月EPS 富邦暫居冠

2019-09-10 00:09

細胞治療產業 商機大爆發

2019-09-09 23:26

友達ADR 將從紐交所下市

2019-09-10 00:39

新光人壽抗匯損的這桶金 突破100億元

2019-09-09 20:50

出口報喜 歷年最好的8月

2019-09-10 00:20

轉單效應 DRAM出口重返成長

2019-09-10 00:19

離岸風電再進一步 海洋風電第二階段首支風機發電運轉

2019-09-09 21:11

哈日族鬆一口氣 日圓走弱至逾1個月低位

2019-09-10 13:13

台積電8月營收1,061.18億元 月增25.2%、年增16.5%

2019-09-10 13:41

鴻海鄭州廠8月一半工人是派遣工 遭控勞動違規

2019-09-10 00:33

台糖加入太陽能行列！500公頃不適農地將釋出

2019-09-09 19:19

兆豐銀傳撤資純網銀 顧立雄發怒：銀行抱怨我就要接受

2019-09-10 17:12

高港加油站標租案 剔除中油

2019-09-10 00:15

中國布局半導體 將出現晶片巨無霸企業

2019-09-09 22:13

在美上市17年 友達宣布擬將ADR下市

2019-09-09 19:42

新聞分析：高鐵南延屏東？恐是拖垮高鐵營運的建設案

2019-09-09 22:34

友達ADR將自紐約證交所下市 主要考量有這些

2019-09-09 22:37

中秋節獎金 限額免扣稅

2019-09-09 23:14

友達新總座上任 面臨三挑戰

2019-09-09 23:37

友達換總座 市場：宣示「轉型」意味濃厚

2019-09-10 12:14

星宇擬除夕前一天開航 帶旅客澳門峴港檳城過年

2019-09-10 13:08

玉晶光鴨子划水 爆發力驚人

2019-09-09 23:35

殖利率探底 三行庫加碼台債

2019-09-09 23:21

元太柯富仁 轉檯接友達總座

2019-09-09 23:40

元太董事會決議 由總經理李政昊代理董事長職務

2019-09-09 18:46

繳納稅款差很大...部落客業配文收入 可列稿費

2019-09-09 23:14

8月出口翻紅 歷年同月新高

2019-09-09 23:42

高雄與緯創資通攜手 共創高雄數位科技創新里程碑

2019-09-10 11:55

新iphone發表前夕…蘋果、鴻海遭控 超標雇陸臨時工

2019-09-10 00:49

商店街讓利 新店家免手續費

2019-09-09 23:25

金價跌破1,500美元還有機會漲嗎？ 黃金王子：看Fed鴿不鴿

2019-09-10 16:12

北都、全國10月起22頻道恐下架 NCC仍在協商

2019-09-10 10:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top