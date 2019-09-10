IBM服務創新 ABCDE促產業升級

2019-09-10 16:36 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



IBM要以客戶中心跟創新場域，幫助企業升級。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 台灣IBM宣布成立客戶中心及創新場域，要以ABCDE幫助台灣傳統產業升級，A就是人工智慧，B是區塊鏈概念，C是雲端、多雲系統，D是大數據整合，E是員工，及其轉型教育升級。IBM大中華區總裁包卓藍表示，這是IBM打好基礎後的第二章。行政院副院長陳其邁肯定說，邁向工業4.0時代，投資台灣是最聰明的選擇。

願景導向、破除門檻

首度來台的IBM大中華區總裁包卓藍表示，IBM的第一章是打好現在的基礎，IBM的第二章要針對最重要的事情，AI、雲端正在我們這個時代發生，我們要做好客戶服務。IBM在台灣發現很大的機會，要幫助企業轉型發揮創造力，採取「願景導向」、「破除門檻」，催生台灣更多智慧產業的升級。

IBM台灣區總經理高璐華表示，IBM近年包括雲端業務等，重要策略事業合計成長 17%，未來要以ABCDE 2.0協助產業數位升級，A是人工智慧，B是區塊鏈，C是雲端，包括多雲、公有雲、私有雲、混和雲等，D的大數據尤重在正確的數據及分析，E是員工及教育。客製化的服務，簡單如改進冗長、重複的流程，複雜如升級核心系統，都可幫助台灣企業再提升。

台灣人才CP值高

行政院副院長陳其邁表示，IBM來台灣是以硬體起家，到現在轉型為提供解決方案，幫助企業轉型成為核心工作。台灣從工業3.0邁向工業4.0時代，更聰明的是選擇投資台灣，設立客戶中心，這也是很多資通訊產業、製造業、服務業所面臨的挑戰。去年世界經濟論壇，台灣跟美國、德國、瑞士並列超級創新國，台灣擁有上中下游完整產業鏈，「台灣的人才CP值非常高。（眾笑）」陳其邁說。

經濟部政務次長王美花也表示，IBM做服務顧問，利用AI、區塊鏈，比別人更知道銀行的領域專有技術，現在是最佳的時機，非常多廠商在台灣增加投資。台灣的廠商是少量多樣，客製化更強，產品線也好、客服也好、管理也好，很適合做產業增值。傳統製造業做辛苦的工作，如何讓製造業明白花這樣的服務有價值，政府會跟IBM一起做好相關配套。

立法委員余宛如則表示，台灣有非常好的基底，是半導體產業很好的接駁港，臉書的使用率也是全球第一，電子商務在大東南亞排名第一、全球排第九。而《金融科技創新實驗發展條例》就是金融沙盒的概念。傳統產業系統老舊、太多外掛，非常需要IBM給出一些智慧的解答。

WITSA邱月香主席表示，世界還有一半的人沒有摸到科技產業，未來不是買硬體送軟體，而是硬體、軟體加數位服務。

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