親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

馬英九被韓粉噓下台 北漂正妹還原「3真相」：獲掌聲不難

Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部給緩衝期

IBM服務創新 ABCDE促產業升級

2019-09-10 16:36台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

IBM要以客戶中心跟創新場域，幫助企業升級。（photo by 祝潤霖／台灣醒報...
IBM要以客戶中心跟創新場域，幫助企業升級。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
分享
台灣IBM宣布成立客戶中心及創新場域，要以ABCDE幫助台灣傳統產業升級，A就是人工智慧，B是區塊鏈概念，C是雲端、多雲系統，D是大數據整合，E是員工，及其轉型教育升級。IBM大中華區總裁包卓藍表示，這是IBM打好基礎後的第二章。行政院副院長陳其邁肯定說，邁向工業4.0時代，投資台灣是最聰明的選擇。

願景導向、破除門檻

首度來台的IBM大中華區總裁包卓藍表示，IBM的第一章是打好現在的基礎，IBM的第二章要針對最重要的事情，AI、雲端正在我們這個時代發生，我們要做好客戶服務。IBM在台灣發現很大的機會，要幫助企業轉型發揮創造力，採取「願景導向」、「破除門檻」，催生台灣更多智慧產業的升級。

IBM台灣區總經理高璐華表示，IBM近年包括雲端業務等，重要策略事業合計成長 17%，未來要以ABCDE 2.0協助產業數位升級，A是人工智慧，B是區塊鏈，C是雲端，包括多雲、公有雲、私有雲、混和雲等，D的大數據尤重在正確的數據及分析，E是員工及教育。客製化的服務，簡單如改進冗長、重複的流程，複雜如升級核心系統，都可幫助台灣企業再提升。

台灣人才CP值高

行政院副院長陳其邁表示，IBM來台灣是以硬體起家，到現在轉型為提供解決方案，幫助企業轉型成為核心工作。台灣從工業3.0邁向工業4.0時代，更聰明的是選擇投資台灣，設立客戶中心，這也是很多資通訊產業、製造業、服務業所面臨的挑戰。去年世界經濟論壇，台灣跟美國、德國、瑞士並列超級創新國，台灣擁有上中下游完整產業鏈，「台灣的人才CP值非常高。（眾笑）」陳其邁說。

經濟部政務次長王美花也表示，IBM做服務顧問，利用AI、區塊鏈，比別人更知道銀行的領域專有技術，現在是最佳的時機，非常多廠商在台灣增加投資。台灣的廠商是少量多樣，客製化更強，產品線也好、客服也好、管理也好，很適合做產業增值。傳統製造業做辛苦的工作，如何讓製造業明白花這樣的服務有價值，政府會跟IBM一起做好相關配套。

立法委員余宛如則表示，台灣有非常好的基底，是半導體產業很好的接駁港，臉書的使用率也是全球第一，電子商務在大東南亞排名第一、全球排第九。而《金融科技創新實驗發展條例》就是金融沙盒的概念。傳統產業系統老舊、太多外掛，非常需要IBM給出一些智慧的解答。

WITSA邱月香主席表示，世界還有一半的人沒有摸到科技產業，未來不是買硬體送軟體，而是硬體、軟體加數位服務。

【更多精采內容，詳見

IBM雲端區塊鏈
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

新增產能大量開出 中石化看本業：苦日子還要2、3年

2019-09-10 17:12

南投旺來園區招商夯 微熱山丘將砸18億蓋智能化工廠

2019-09-10 17:10

家樂福第二批山竹明日上架 全台10分店買得到

2019-09-10 15:54

富邦媒8月營收42.6億元、年增25.7% 再創同期新高

2019-09-10 15:47

心禮節帶動買氣 網路家庭8月營收創高

2019-09-10 15:11

華航將引進新飛機 今年要招募機師

2019-09-10 15:06

第一三共愛分享 親力實踐溫暖陪伴

2019-09-10 14:31

中華車三菱得利卡自排 搶創業商機

2019-09-10 14:31

IBM客戶中心+創新場域 落腳信義區

2019-09-10 14:31

貿易戰攪局 仁寶、英業達「旺季」節奏亂了套

2019-09-10 14:31

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:30

產業科技焦點展聚焦精準醫療 展出33項科專技術

2019-09-10 12:21

麗豐-KY股價臨200元關卡保衛戰 拚逐季成長

2019-09-10 11:14

多空皆宜 統一權證​獨家呈現香港正反ETF

2019-09-10 10:58

北都、全國10月起22頻道恐下架 NCC仍在協商

2019-09-10 10:24

出租率100趴 台南市新吉工業區續辦用地招租

2019-09-10 09:27

台糖首座沼氣發電試營運

2019-09-10 00:52

高港加油站標租案 剔除中油

2019-09-10 00:15

供油一哥出招 鞏固地盤

2019-09-10 00:15

台糖沼氣發電 明春營運

2019-09-09 23:30

啟動接班！霹靂傳承 黃亮勛掌總座

2019-09-09 23:28

細胞治療產業 商機大爆發

2019-09-09 23:26

首座離岸風場 試運轉

2019-09-09 23:25

台糖攻太陽能 結盟民間業者

2019-09-09 23:24

黃亮勛愈挫愈勇 搶下中日市場

2019-09-09 23:24

中部百貨周年慶 業績衝120億

2019-09-09 23:24

細胞治療專法規範 比日本嚴謹

2019-09-09 23:23

三策略奏功 全家8月營收攀高

2019-09-09 23:22

蘋果原廠配件 11間小七9月11日起買得到

2019-09-09 23:19

新光三越 全年業績拚190億

2019-09-09 23:18

策略經營／黃博怡 強化資本與本業

2019-09-09 22:55

商業興觀點／韓流行銷策略

2019-09-09 22:55

職場修煉室／超越自己

2019-09-09 22:55

管理講堂／善始善終 最佳說服術

2019-09-09 22:55

曝光！星宇航空首架A321neo客機彩繪塗裝完成

2019-09-09 22:11

中部百貨商場週年慶火力全開 估消費額上看120億新高

2019-09-09 21:37

離岸風電再進一步 海洋風電第二階段首支風機發電運轉

2019-09-09 21:11

沼氣發電強強滾！台糖9月將一口氣統包7座養豬場

2019-09-09 19:01

東部首座細胞治療中心啟用 慈濟：醫療志業新篇章

2019-09-09 18:32
看更多

熱門文章

友達高層異動 前元太董座柯富仁將接總經理

2019-09-09 18:07

哪類銀行的理專最容易A客戶錢？金管會列出五類缺失

2019-09-09 18:59

蘋果新品發表 六大看點

2019-09-09 23:33

友達突然撤牌 四個原因

2019-09-09 23:37

掛牌太貴 面板龍頭友達美國下市

2019-09-10 00:01

曝光！星宇航空首架A321neo客機彩繪塗裝完成

2019-09-09 22:11

全年贈與逾220萬 要稅

2019-09-09 23:14

友達總經理蔡國新辭職 元太柯富仁將回任

2019-09-09 19:17

金控上月EPS 富邦暫居冠

2019-09-10 00:09

細胞治療產業 商機大爆發

2019-09-09 23:26

友達ADR 將從紐交所下市

2019-09-10 00:39

新光人壽抗匯損的這桶金 突破100億元

2019-09-09 20:50

出口報喜 歷年最好的8月

2019-09-10 00:20

轉單效應 DRAM出口重返成長

2019-09-10 00:19

哈日族鬆一口氣 日圓走弱至逾1個月低位

2019-09-10 13:13

離岸風電再進一步 海洋風電第二階段首支風機發電運轉

2019-09-09 21:11

台積電8月營收1,061.18億元 月增25.2%、年增16.5%

2019-09-10 13:41

鴻海鄭州廠8月一半工人是派遣工 遭控勞動違規

2019-09-10 00:33

兆豐銀傳撤資純網銀 顧立雄發怒：銀行抱怨我就要接受

2019-09-10 17:12

台糖加入太陽能行列！500公頃不適農地將釋出

2019-09-09 19:19

高港加油站標租案 剔除中油

2019-09-10 00:15

中國布局半導體 將出現晶片巨無霸企業

2019-09-09 22:13

在美上市17年 友達宣布擬將ADR下市

2019-09-09 19:42

新聞分析：高鐵南延屏東？恐是拖垮高鐵營運的建設案

2019-09-09 22:34

友達ADR將自紐約證交所下市 主要考量有這些

2019-09-09 22:37

中秋節獎金 限額免扣稅

2019-09-09 23:14

友達新總座上任 面臨三挑戰

2019-09-09 23:37

友達換總座 市場：宣示「轉型」意味濃厚

2019-09-10 12:14

星宇擬除夕前一天開航 帶旅客澳門峴港檳城過年

2019-09-10 13:08

玉晶光鴨子划水 爆發力驚人

2019-09-09 23:35

殖利率探底 三行庫加碼台債

2019-09-09 23:21

元太柯富仁 轉檯接友達總座

2019-09-09 23:40

元太董事會決議 由總經理李政昊代理董事長職務

2019-09-09 18:46

繳納稅款差很大...部落客業配文收入 可列稿費

2019-09-09 23:14

8月出口翻紅 歷年同月新高

2019-09-09 23:42

高雄與緯創資通攜手 共創高雄數位科技創新里程碑

2019-09-10 11:55

金價跌破1,500美元還有機會漲嗎？ 黃金王子：看Fed鴿不鴿

2019-09-10 16:12

新iphone發表前夕…蘋果、鴻海遭控 超標雇陸臨時工

2019-09-10 00:49

商店街讓利 新店家免手續費

2019-09-09 23:25

北都、全國10月起22頻道恐下架 NCC仍在協商

2019-09-10 10:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top