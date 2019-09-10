富邦媒8月營收42.6億元、年增25.7% 再創同期新高

2019-09-10 15:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



富邦媒（8454）10日公告8月營收42.6億元，年增25.7%，創歷史同期新高，主要旗下購物網年成長超過三成；今年前八個月累計營收318.7億元，年增約20.7%。

富邦媒指出，8月momo購物網持續繳出亮眼的成績，年增超過三成，因情人節、父親節、中元節、中秋節四大節慶財的挹注，推升「送禮商機」及「食品買氣」，加上8月中旬湧現「開學採買潮」，及三星Note 10新機的開賣，為營收添柴火。

這也使五大品類持續保有雙位數成長，以3C家電、居家生活、健康休閒成長幅度位居前三名。

此外，富邦媒表示，電商造節氛圍如日中天，99購物節規模一年比一年盛大，momo購物網今年的「99購物節」暖身慶於日前開跑，光是9月1日至9日業績年增達四成，因行動購物業績成長逾五成，占整體業績近七成，高互動性活動規劃、有感回饋為成長關鍵，momo的組隊賺回饋活動、限時限量驚喜價商品優惠，更成為觸動消費者下標的催化劑。