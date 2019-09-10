寬宏藝術今年前八月營收12.8億元 已超越去年全年

2019-09-10 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



藝文展演主辦商寬宏藝術（6596）8月份受惠陸續舉辦的百老匯「獅子王」音樂劇及歌手方大同、盧廣仲與周慧敏等萬人演唱會門票熱賣，以及暑假檔期多場藝文展演活動等，帶動8月合併營收2.15億元，年增526.29％，累計今年前八月合併營收達12.8億元，年增率高達44.44％，並已超越去年全年的11.6億元。

寬宏藝術表示，8月份公司舉辦方大同台北小巨蛋演唱會、盧廣仲高雄巨蛋演唱會，由於場館可容納觀眾數達萬人下，兩場的門票銷售情況均達8成5以上，此外8月並認列6場知名百老匯音樂劇「獅子王」收入，平均每場挹注約2000萬元營收貢獻，加上公司暑在假期間於全台推出11個展覽，展覽門票及周邊商品熱銷，推升今年8月合併營收達2.15億元，年增526.29％。

寬宏藝術今年7月及8月合併營收表現亮眼，兩個月合併營收已達5.4億元，雖9月大型展演活動較少，但已確定今年第3季營收將會是歷史單季新高表現。公司累計今年前八月合併營收已達12.8億元，是繼去年首度突破10億元後再創新高，並已超過去年全年的11.6億元，寫下歷史新高紀錄。

寬宏藝術表示，今年下半年演藝活動多元，公司持續與何樂音樂密切合作，繼上月的獨立樂手廖文強Legacy演唱會後，9月將舉辦蔡旻佑Legacy演唱會，10月銷售信的「為你著魔」新歌演唱會，其中「為你著魔」演唱會門票一開賣已秒殺售罄。

此外，10月將會有日本當紅女團AKB48以及金曲歌王李玖哲的小巨蛋演唱會登場；11月則有2場費玉清告別演唱會、金曲歌王蕭煌奇小巨蛋演唱會、星光歌手曾沛慈的TICC演唱會，以及大叔男團Uncle Encore也將在Legacy開唱；詹雅雯在高雄巨蛋舉辦的30周年巡迴演唱會，則會在12月接棒演出。整體來看，演唱會門票預售情況良好，費玉清演唱會已幾乎售罄，其他場次演唱會售票情況亦相當樂觀。

寬宏藝術表示，今年暑假檔的藝文展覽活動臨近尾聲，預計結束前會再有一波入場人潮，在穩定的門票與周邊商品銷售的貢獻上，可望為公司營運表現挹注新一波成長動能。目前公司已規劃在高雄創造出排隊熱潮的「侏羅紀X恐龍水世界」於第4季巡迴到台北展出，寒假檔期的展覽也陸續洽談當中，近期將會公布2020年的展覽資訊，明年大型演唱會／音樂劇也都在陸續規劃中。