心禮節帶動買氣 網路家庭8月營收創高

2019-09-10 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物8月首創「8月心禮節」，做為雙11購物節前哨戰，替營收挹注成長動能，今（10）公告8月合併營收33.68億元，年增19.2%，刷新歷年同期新高紀錄；累計今年前八個月合併營收244.62億元，年增13.6%。步入第4季，PChome 24h於9月集邀各大品牌，推出開學季、求職季、中秋節等檔期活動，搶攻年底消費旺季商機。

網家布局3C及非3C領域品牌，PChome 24h攜手台灣三星旗艦館，推出Galaxy Note 10+新機網路獨家色，獲得全台電商獨家預購權，首賣日創下佳績，更帶動三星旗艦館業績倍增。運動戶外大館陸續推出Under Armour、New Balance品牌周，帶動全館銷量年增40%。

迎接中秋檔期，網家表示，新開設中秋送禮、美心月餅等大館，並提高中秋禮盒、高檔生鮮、頂級肉品及烤肉器具之備貨量，有效滿足消費者一次購足之需求，銷售動能強勁。