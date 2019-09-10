心禮節帶動買氣 網路家庭8月營收創高
網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物8月首創「8月心禮節」，做為雙11購物節前哨戰，替營收挹注成長動能，今（10）公告8月合併營收33.68億元，年增19.2%，刷新歷年同期新高紀錄；累計今年前八個月合併營收244.62億元，年增13.6%。步入第4季，PChome 24h於9月集邀各大品牌，推出開學季、求職季、中秋節等檔期活動，搶攻年底消費旺季商機。
網家布局3C及非3C領域品牌，PChome 24h攜手台灣三星旗艦館，推出Galaxy Note 10+新機網路獨家色，獲得全台電商獨家預購權，首賣日創下佳績，更帶動三星旗艦館業績倍增。運動戶外大館陸續推出Under Armour、New Balance品牌周，帶動全館銷量年增40%。
迎接中秋檔期，網家表示，新開設中秋送禮、美心月餅等大館，並提高中秋禮盒、高檔生鮮、頂級肉品及烤肉器具之備貨量，有效滿足消費者一次購足之需求，銷售動能強勁。
網家推動跨界結盟策略，金流及物流夥伴再添生力軍，PChome 24h與日本首家「無卡後支付」企業日商恩沛（Net Protections）策略合作，新增「AFTEE先享後付」的付款方式，強化消費體驗。同時攜手物流夥伴中華郵政公司，上線「i郵箱」取貨服務，成為台灣首家開通服務的電商平台，透過服務優化提升營運效能，創造銷售拉抬效應。
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