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重考12年拚牙醫！她曬十分之一參考書自嘲：可開圖書館

從玩具到遊戲屋 屈尺國小師生零到有的創客精神

foodpanda擴大服務 單車、步行也能當外送員

2019-09-10 15:09經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

台灣主要食物外送平台foodpanda宣布擴大規模，除了在今年底擴大版圖以外，今年將新增外送員編制，包括單車及步行外送員未來將登場，想成為外送員的求職者有更多機會。

foodpanda今天也宣布加入更多合作伙伴，包括麥當勞加入外送服務，以及推出外帶自取的功能，提供消費者訂餐自取服務，省下外送成本。

麥當勞單車求職
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