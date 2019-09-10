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產業科技焦點展聚焦精準醫療 展出33項科專技術

2019-09-10 12:21經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

研院研發之「智能化射頻熱消融腫瘤系統」，為全球第一個整合微創手術、超音波影像與演...
研院研發之「智能化射頻熱消融腫瘤系統」，為全球第一個整合微創手術、超音波影像與演算法的高階醫材系統。 圖／工研院提供
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經濟部技術處強化國內生醫產業發展優勢，今、明兩日假松山文創園區多功能展演廳舉辦「Do It Today產業科技焦點展」，以精準醫療·健康樂活為主題，現場並展出33項生醫領域科專技術，包括打擊癌症的精準醫療科技、輕巧行動化的智慧醫材、媲美風靡全球「不可能漢堡」（Impossible Burger）仿肉技術等。

政府積極推動「5+2產業創新政策」，其中，生技醫療產業隨著全球高齡化、少子化，將是快速發展且影響深遠的產業明日之星。

技術處副處長林德生表示，「Do It Today產業科技焦點展」是技術處今年第二場產業焦點展，希能達到產研快速對接、建立與公協會合作新模式及掌握產業未來需求等三項目標。法人科專長期投入促進健康的醫療養生科技研發，2018年在生醫領域已獲得283件專利、380件技術移轉，創造3.34億元技轉收入，5.15億元衍生服務。

林德生表示，全球醫療趨勢已經走向精準化、個人化，此次精選展出三類科專成果，包括「精準醫療」讓疾病的預防與診療能夠更加精準、「長期照護」運用醫療養生科技幫助長者健康樂活、「智慧醫療」結合醫療與資通訊兩大臺灣最具實力的產業來發展我國智慧醫材產業。

生技產業協會理事長李鍾熙表示，「醫療」結合「科技」將為醫療市場帶來許多創新機會，例如基因檢測、細胞治療將成為未來疾病治療的新趨勢，結合資訊大數據，可望為癌症精準醫療帶來突破，改變醫療行為與產業生態。此次「產業科技焦點展」可望促成醫療與科技跨領域對話的平台，讓生技產業快速找到可技轉的科專成果，提高產業附加價值，並讓科技與醫療人才進行跨域對話交流，找到更多的新價值與市場機會。

工研院院長劉文雄表示，根據彭博2018年發布的評比，台灣是全球醫療效率第九強的國家，是發展生醫產業的有利基礎，工研院致力精準醫療領域，並結合醫療與台灣既有的ICT資通訊產業優勢發展智慧醫療，進行跨領域合作，協助產業轉型升級。

舉例來說，工研院與台大醫院雲林分院成立「數位醫療健康照護平台」、與彰化醫院合作打造「智慧醫療臨床資訊系統」等智慧醫療落地應用，以跨領域技術，提高醫療效率，促進醫療品質。

工研院開發「手持式超音波掃描儀」，具有行動化、輕量化的特色，讓醫生可以隨時隨地執...
工研院開發「手持式超音波掃描儀」，具有行動化、輕量化的特色，讓醫生可以隨時隨地執行超音波檢查，影像可顯示在手機螢幕。 圖／工研院提供
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