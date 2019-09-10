麗豐-KY股價臨200元關卡保衛戰 拚逐季成長

2019-09-10 11:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



麗豐-KY（4137）公告8月合併營收3.71億元，月增2.32％、年減1.08％，累計1~8月合併營收31.88億元，較去年同期成長11.84％。麗豐-KY今年自7月下旬除息之後，股價頻頻破底，近日面臨200元關卡保衛戰，市場主要對中國消費力有所疑慮，加上人民幣貶值等利空因素影響；麗豐-KY今（10）日股價出現反彈，盤中來到205.5元，漲幅2.5%。

麗豐-KY表示，今年中國的總體經濟成長放緩，但是旗下的主營通路「克麗緹娜」無論在拓展加盟店、單店營收提升等表現上，均維持穩定發展的態勢。

截至8月底，克麗緹娜全球總加盟店已達到4,831家，其中在大陸地區就達到4,489家，公司並持續進行拓增加盟店的招商活動，預計9月起將前進雲南昆明、山西太原等地區召開招商會，同時強化既有店與新增加盟店經營成效的計畫，預期在接下來的換季保養需求、民生消費旺季帶動下，今年營運將再創高峰，且逐季成長。

麗豐-KY表示，除了「克麗緹娜」，目前旗下的醫美品牌「雅樸麗德」於北京醫美診所已穩定營運，公司規劃將在今年第4季及明年初，陸續再開設二家全科診所及三家醫美診所，此外，RnD美甲美睫目前已布局近400家的加盟店，其中大多是以進駐現有的「克麗緹娜」採用店中店的合作模式進行行銷。

另外，新美力電商平台亦持續導入各項暢銷商品，增加會員購物活躍率。

麗豐-KY表示，受到季節性的影響，7、8月營收表現平穩，但公司藉由增加產品種類及調整服務課程來維持單店營運的發展，近期「舒源肌活套組」正式上市，並推出舒源肌活精華液與舒源肌活水凝膜兩大產品。接下來的營運將受到秋冬換季保養需求及新店出貨效益顯現而穩定推升，有助營運逐季成長。