大學生開學囉！到「全家」嗶學生證悠遊卡就送紅牛

2019-09-10 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



暑假結束，學生們準備迎接新學期，悠遊卡公司不缺席，攜手紅牛RedBull與全家便利商店三方合作，大專院校學生持學生證悠遊卡至全家便利商店列印兌換券，即可免費兌換紅牛能量飲一瓶，讓學生在開學之初就有滿滿能量。

悠遊卡公司說，自今年9月16日早上10時起，大專院校學生持學生證悠遊卡至全家便利商店FamiPort機台靠卡列印兌換券，就能免費兌換紅牛能量飲一瓶，限量5,000瓶，送完為止。

要拿到免費紅牛很簡單，只要在FamiPort首頁點選「紅利」，選擇「悠遊卡活動」項下的「悠遊開學嗶能量」，在詳讀同意條款後在螢幕下方感應悠遊卡，即可列印贈品兌換券。

除了給大學生開學活力滿滿外，當然也要吃堡飽，悠遊卡與漢堡王合作推出悠遊卡LINE友專屬優惠，只要加入悠遊卡LINE官方帳號好友，9月16日至9月20日持LINE優惠畫面至漢堡王可使用悠遊卡消費門市，即享勁濃培根牛堡送小華堡（原價89元）優惠。