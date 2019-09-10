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台灣高鐵國慶假期加開174班次 9月12日凌晨開放購票

2019-09-10 10:11經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

2019年國慶日共有四日連假，台灣高鐵為服務旅客返鄉及出遊需求，自10月9至14日規劃為期六天的「國慶疏運」。期間加開174班次列車（南下87班、北上87班），總計六天提供1,026班次列車的旅運服務。旅客可自9月12日（四）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需的車票。

台灣高鐵公司表示，國慶疏運期間將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計達327班次列車適用「早鳥優惠」，約佔總班次數32%。旅客於搭車日前五至28天購票，就有機會享有早鳥六五折、八折或九折優惠。（疏運期間「大學生優惠」及「早鳥優惠」適用車次表，詳高鐵企業網站）

此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊／一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

配合國慶連續假期，10月5日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務旅客通勤需求，特別於當（5）日增開3班次北上列車，即日起已開放預售，增開班次適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」，旅客可以多加利用。

2019年國慶日共有四天連假，台灣高鐵為服務旅客返鄉及出遊需求，自10月9日（三...
2019年國慶日共有四天連假，台灣高鐵為服務旅客返鄉及出遊需求，自10月9日（三）至10月14日（一）規劃為期六天的「國慶疏運」。 報系資料照
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