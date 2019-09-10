出租率100趴 新吉工業區續辦用地招租

2019-09-10 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市新吉工業區開發分六區辦理土地出售公告，其中，第一至第四區已核准 114 家廠商進駐，出租率100%，本月起辦理第五、六區重新公告受理廠商申請，目前第六區已核准 6 家，讓市府相當振奮。

台南市長黃偉哲表示，市府定期派專人追蹤新吉工業區各廠商設廠進度，即時解決問題，另區內服務中心將於10 月正式營運，其餘在建工程全區公園景觀工程及汙水處理廠工程等，將於今年底前完工，明年完成開發後，可為南市增加 380億年產值及帶來9935個工作機會。

台南市政府經發局表示，位於安南與安定區交界處的新吉工業區，從104年12月15日依整 地進度分六區辦理土地出售公告，其中一至四區為先租後售(附條件買賣)、 第五區為設定地上權及第六區只租不售。其中第一至第四區已核准 114 家廠商進駐57公頃，出租率達100%。

經發局長郭阿梅表示，新吉工業區第五、六區產業用地自今年 9 月起賡續辦理公告設定地上權及出租作業，第五區設定地上權面積計 8.86 公頃，坵塊面積 581~8150 坪，地上權存續期間 50 年，期間權利金以土地售價之 50%計收，並收取公告地價 3.5%之租金。

第六區產業用地為出租作業，共計 5.52 公頃，坵塊面積 786~1339 坪，平均月租金約 102 元/坪。本次出租價格公告受理申請自 108年9月1日起至109年6月30日止。