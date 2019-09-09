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曝光！星宇航空首架A321neo客機彩繪塗裝完成

2019-09-09 22:11經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

由長榮航空前董事長張國煒投資成立的星宇航空，預計明年1月23日首航，今（9）日星宇航空於臉書公布首架A321neo型客機的塗裝，首架客機將於10月底前交付，明年開航時有三架客機同步營運，成為飛航國際航線的第七家國籍航空公司。

星宇航空規劃10月底前交付首架A321neo型客機，張國煒將親自帶隊前往空中巴士集團的德國漢堡廠接機，12月再引進第二架，明年1月引進第三架，開航時三家飛機將會三點齊發，據悉，大批星宇航空迷已翹首期盼，要搶購首航班機機票。

星宇航空公關長聶國維今日表示，星宇航空是張國煒的心血，所以從企業識別標誌的設計、飛機塗裝、內裝、客艙配置與服務設施，他都親自參與，而且與設計師不斷討論和修改，希望一推出就能給旅客耳目一新的感覺。他說，新機塗裝已經完成，而客艙的內裝也會在引進前，逐一對外公布，讓各界了解。

至於何時可以開始預售機票，聶國維說，飛機引進後要做適航驗證作業，何時可以正式賣票，要看營運許可（AOC ）何時可以拿到，拿到後還有一些文書作業和準備工作，預定12月中才能開始賣票。

對於網友的期待，聶國維表示感謝，除了希望開航時有亮麗的成績，更希望不要只有首航時出現搶購風潮，接下來的營運都能獲得旅客的支持。

據星宇航空規劃，將引進十架空中巴士A321neo 客機，另外17架空中巴士 A350XWB 客機則於2021年開始交付，預計將會在2024年全數交付完畢，屆時機隊規模將達到27架。

星宇航空臉書粉絲團今日曝光的首架A321neo客機彩繪塗裝，機身為米白色，選用玫瑰金、鐵灰燙金向原始大地致敬，純白尾翼印上英文字 S 的變形圖案，右上角有顆代表精神標誌的北極星，而機腹也書寫有「星宇航空」的英文字。

由長榮航空前董事長張國煒投資成立的星宇航空，預計明年1月23日首航，今（9）日星...
由長榮航空前董事長張國煒投資成立的星宇航空，預計明年1月23日首航，今（9）日星宇航空於臉書公布首架A321neo型客機的塗裝，首架客機將於10月底前交付，明年開航時有三架客機同步營運。　取自星宇航空臉書粉絲團
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由長榮航空前董事長張國煒投資成立的星宇航空，預計明年1月23日首航，今（9）日星...
由長榮航空前董事長張國煒投資成立的星宇航空，預計明年1月23日首航，今（9）日星宇航空於臉書公布首架A321neo型客機的塗裝，首架客機將於10月底前交付，明年開航時有三架客機同步營運。　取自星宇航空臉書粉絲團
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由長榮航空前董事長張國煒投資成立的星宇航空，預計明年1月23日首航，今（9）日星宇航空於臉書公布首架A321neo型客機的塗裝，首架客機將於10月底前交付，明年開航時有三架客機同步營運。　取自星宇航空臉書粉絲團
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由長榮航空前董事長張國煒投資成立的星宇航空，預計明年1月23日首航，今（9）日星宇航空於臉書公布首架A321neo型客機的塗裝，首架客機將於10月底前交付，明年開航時有三架客機同步營運。　取自星宇航空臉書粉絲團
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由長榮航空前董事長張國煒投資成立的星宇航空，預計明年1月23日首航，今（9）日星宇航空於臉書公布首架A321neo型客機的塗裝，首架客機將於10月底前交付，明年開航時有三架客機同步營運。　取自星宇航空臉書粉絲團
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