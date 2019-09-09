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中部百貨商場週年慶火力全開 估消費額上看120億新高

2019-09-09 21:37經濟日報 記者宋健生╱即時報導

搶攻中秋連假商機，中部百貨商場今年週年慶不約而同提前開打，其中大魯閣新時代購物中心週年慶率先於11日登場，中友、廣三SOGO百貨則於12日開鑼，預估今年週年慶帶動的消費額將超過120億元，續創新高。

百貨龍頭新光三越日前宣示台中要再開第二店，引起各界關注；被視為指標的台中新光三越，今年前八月營收累計117億元，較去年同期成長逾4%，優於全台百貨平均數，也凸顯台中百貨市場的成長潛力。

業界指出，隨著交通路網建設日趨完備，台中已成為中台灣七縣市主要消費重鎮，範圍涵蓋新竹、苗栗、彰化、南投、雲林及嘉義，人口數逾690萬人，預估全年消費規模上看700億元、年增逾25%。

大魯閣新時代購物中心去年營收19.3億元，今年前八月已較去年同期成長約8%、來到13.74億元。

而今年週年慶9月11日至10月6日為期26天，在推出卡友加碼贈電影票、貴婦美甲禮遇、棒球界「森林王子」張泰山現身加持等活動下，有信心要衝出1.65億元業績，較去年同期成長4.81%。

中友百貨購物節12日起開放預購、19日正式開打，今年投入1.8億元促銷預算，除了推出豐富的獨家特惠商品之外，並祭出全館「滿千送百、最強4波家族會員禮、品牌日再加碼、刷卡滿額禮」等好康。

另外還有「智能家電天天抽」及價值24.8萬元的OSIM天王之王頭等款按摩椅等超值抽獎活動，回饋率最高達20%。中友今年前八月營收累計51億餘元、年增2.6%，週年慶預估業績要成長6.3%、衝刺18.02億元。

廣三SOGO百貨12日至16日舉辦全館VIP預購會，18日週年慶正式開打，今年投入1.5億元促銷預算，請到百變天后Hello Kitty及台灣人氣插畫家掰掰啾啾合體組成最強勸敗聯萌迎戰，光是來店禮及滿額贈品採購金額就近600萬元。

這波週年慶除了推出超過8萬組化妝品及全館獨家商品，另祭出全館滿千送百、卡友限定週週來店禮等活動促銷，回饋率直達23%，預估業績目標挑戰18.2億元、年增3%至5%。廣三SOGO百貨前八月營收34.5億元，約與去年同期持平。

台中大遠百週年慶預購將於13日開跑，全館累計滿5,000送500外，化妝品、內睡衣更祭出三大優惠，購物回饋達16.5%，包含單筆2,000送200，達1萬門檻再送350，指定銀行卡單筆分期還有1萬送300、3萬送800等超值優惠。

台中大遠百前八月營收也來到85億元(不含影城)，預估全年將挑戰140.5億元。這波週年慶檔期9月26日到10月18日，預計業績衝刺30.5億元、約成長3%。

廣三SOGO百貨週年慶今年投入1.5億元促銷預算，請到百變天后Hello Kit...
廣三SOGO百貨週年慶今年投入1.5億元促銷預算，請到百變天后Hello Kitty及台灣人氣插畫家掰掰啾啾合體組成最強勸敗聯萌迎戰。記者宋健生/攝影
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中友百貨購物節12日起開放預購、19日正式開打，今年投入1.8億元促銷預算，除了...
中友百貨購物節12日起開放預購、19日正式開打，今年投入1.8億元促銷預算，除了獨家特惠商品，並祭出全館「滿千送百、最強4波家族會員禮、品牌日再加碼、刷卡滿額禮」等好康。記者宋健生/攝影
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大魯閣新時代今年週年慶9月11日率先登場，推出卡友加碼贈電影票、貴婦美甲禮遇、棒...
大魯閣新時代今年週年慶9月11日率先登場，推出卡友加碼贈電影票、貴婦美甲禮遇、棒球界「森林王子」張泰山現身加持等活動，刺激買氣。記者宋健生/攝影
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