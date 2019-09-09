離岸風電再進一步 海洋風電第二階段首支風機發電運轉

2019-09-09 21:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



台灣第一個商業規模的離岸風場海洋風電（Formosa 1）今（9）日宣布第二階段工程的首支風機已於上周四（5日）開始發電試運轉，透過風能產生乾淨電力，為台灣離岸風電建立新的里程碑 ，是實現於2025年完成5.7 GW裝置容量的重要一步。

海洋風電第二階段採用20支西門子歌美颯6MW風力發電機組，目前已有10支風機安裝完成，並已有6支陸續進入發電試運轉階段。總發電容量128MW每年可供應12.8萬戶家庭使用。

風機發電試運轉為離岸風場完工前最後一個步驟。每支風機需完成10至14天的發電測試，測試期間一切正常後，便可準備商轉。海洋風電第二階段20支風機預計將在未來兩個月內陸續開始運轉，準備隨後正式商轉。

海洋風電董事長、沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示：「海洋風電第二階段開始發電是風場完成前最後的里程碑，也是工程團隊與所有合作夥伴共同努力的成果。沃旭與海洋風電合資夥伴JERA、麥格理資本、與上緯，將如期如質建造完成台灣第一座示範風場，正式為台灣生產大量乾淨電力，將台灣能源轉型的願景化為現實。」