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沼氣發電強強滾！台糖9月將一口氣統包7座養豬場

2019-09-09 19:01經濟日報 記者江睿智╱即時報導

沼氣發電將成趨勢。台糖首座沼氣發電、區域沼氣中心東海豐循環園區即將試營運，預訂明（2020）年春天正式營運。另，台糖預估今年內有7座養豬場可取得地方許可，將於9月公告統包招標，更新養豬場並推動沼氣發電，統包金額為64億元。

台糖董事長陳昭義今（9）日表示，台糖將全面推動16個養豬場現代化，自今年起3年內共編列107億元預算，除了更新、強化養豬場建築結構外，也要利用養豬產生的豬糞尿，建置沼氣發電，並改善廢水、降低汙染。

陳昭義進一步指出，除了東海豐外，另雲林、台南市各有2座養豬場已取得地方許可，此外預計屏東、台中等3處可於近期取得地方許可。換言之，今年內共有7處養豬場可取得地方許可，台糖將於9月聯合公告招標，預計等標期有2個月。最快今年底進入建設階段。

據了解，台糖預計近期統包公告招標7座養豬場，招標金額為64億元。得標團隊可一次獲得7座養豬場標案，包括更新養豬場設備及建物，並建置沼氣發電系統。

配合蔡政府推動循環經濟的指標案台糖東海豐農業循環團區，即將進入為期180天試營運，預訂於明年春天正式營運。

台糖畜殖事業部副執行長溫元文表示，未來營運期間每年將透過豬糞尿及農業廢棄物共發酵而來沼氣產生230萬度電。並利用豬舍屋頂太陽能產生150萬度電，剩餘的沼渣、沼液更能製成有機肥，回歸農田滋養土壤、栽植有機作物，完善農畜產業循環。

東海豐循環園區是台糖首項落成循環經濟計畫，台糖投入6.88億元，雖有賣電收入，但該投資還有更新建物、建置屋頂型太陽能發電、以及其他農業循環設施，因此致該投資預計回收年限長達19年，投資報酬率僅約4%。

溫元文表示，台糖推動沼氣發電，雖由業者建置，完工後仍由台糖營運，主要是考量因很多沼氣電廠是區域沼氣中心，亦即附近養豬業者聯合提供豬糞尿，需要多一些防疫考量，為求謹慎，還是由台糖營運。

台糖養豬場沼氣發電

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