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華研8月營收略低於去年同期 後市營運動能看增

2019-09-09 18:50經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

華研國際音樂（8446）今（9）日公告8月合併營收1.29億元，月減7.04%，年減 8.45%；累計前八月營收9.78億元，年減12.48％。展望後市，下半年已排定的大型演場會再增2場至21場，全年演唱會場次達31場，為去年13場的2.4倍；旗下藝人持續推出作品，相關活動的安排也更密集，將推升下半年營運表現。

華研指出，近期公司除了持續進行動力火車「跟動力合唱20年巡迴演唱會」、林宥嘉「idol世界巡迴演唱會」的大型演唱會之外，郁可唯9月起在大陸展開「路過人間LIVE TOUR」巡演，並將於10月在上海舉辦「無限進化演唱會」。

此外，旗下多組藝人亦推出新作品，包括：江宏傑擔任日本GTN公司代言人；盧一辰Luyi為電影「下半場」包辦詞曲創作及演唱校園主題曲《飛》；F.I.R.與日本Do As Infinity大無限樂團合作單曲《無限青春》（Forever Young），中文單曲已於各數位平台上架，日文版歌曲將收錄在Do As Infinity大無限樂團9月底發行的日文專輯中；曾之喬主演新戲《你那邊怎樣.我這邊OK》首播後，評論熱烈。藝人們作品獲熱烈回響，接下來的活動邀約，預計也將更密集熱絡。

華研音樂擁有約2,000首歌曲著作權IP，並持續不斷創作優質新歌，平均每年新增加100首歌曲IP，豐富的曲庫是公司授權談判的有利條件，為公司帶來長期穩定增長收入。此外，公司未來也會多方代理歌曲版權業務，加速累積公司曲庫IP，近期代理張韶涵最新專輯，九月份已發表了第一首單曲《引路的風箏》，未來還會再持續增加歌曲版權代理。

此外，阿里巴巴集團斥資7億美元參與網易雲音樂B2輪融資，市場推估網易雲音樂的市值約達70億美元，較融資前翻倍；市場並認為大陸互聯網公司願意持續注入龐大資金，是為了布局線上音樂平台發展最大後盾的版權，顯見大陸線上音樂市場仍大有可為。華研音樂作為網易雲音樂的戰略合作方，除持有網易雲音樂股權市值提高外，並樂觀期待網易雲音樂獲資金挹注後，更有耕耘線上音樂的用戶與版權的實力，帶動大陸付費會員成長，凸顯歌曲IP的增值空間。

演唱會華研

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