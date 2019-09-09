東部首座細胞治療中心啟用 慈濟：醫療志業新篇章

2019-09-09 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



慈濟成立53年新里程碑，在花蓮慈濟醫院成立的第33年來，迎來東部首座細胞治療中心，今（9）日花蓮慈濟醫院細胞治療中心揭牌啟用，未來將攜手尖端醫（4186）開啟細胞治療新篇章，慈濟基金會副總執行長林碧玉表示，這是慈濟成立以來「在醫療志業史上重要的一頁」。

花蓮慈濟醫院9日舉行細胞治療中心揭牌儀式，出席者包括衛福部醫事司司長石崇良、花蓮縣縣長徐榛蔚、尖端醫董事長蘇文龍、慈濟基金會副總執行長林碧玉、醫療基金會執行長林俊龍、花蓮慈濟醫院林欣榮院長、宜蘭衛生局代表及慈濟細胞治療醫療團隊，另台東縣縣長饒慶鈴發電文致賀。

由於整個東部地區具有狹長距離遠的特性，而花蓮慈濟又位於東部中心，正可由花蓮慈濟集中細胞治療資源並提供服務，慈濟細胞治療中心的揭牌，正式宣告東部進入了細胞治療新領域，更代表著東、西部醫療資源的平衡。

慈濟副總執行長林碧玉表示，記得40多年前，隨師（證嚴上人）到幾家大醫院探望有血癌癌患的小兒科病人，那些無助的病童只用「無菌帳」罩著，當年台灣仍未准許骨髓異體移植，許多病童來不及長大便因癌患凋零，上人有感於此，致力於推動「非親屬的骨髓捐贈」。

林碧玉說，1993年慈濟成立骨髓資料庫，隔年就搶救了一位白血病的小弟弟。看到本來奄奄一息的孩子，移植後竟然恢復生機，也讓多年的奔走有成果。此次花蓮慈濟醫院成立細胞治療中心，與當年推動骨髓異體移植、成立骨髓資料庫有同樣的里程碑意義。

衛福部醫事司司長石崇良表示，人類醫療在本世紀在三大關鍵的革新下，將有大躍進，包括一、醫療大數據與人工智慧結合，二、細菌在醫療上的應用，三、就是再生醫學與細胞治療。

石崇良說，花蓮慈濟院長林欣榮是再生醫學的專家，尤其在腦中風細胞治療與修復領域。他希望未來能推動更多的臨床治療案，推進更多與再生醫學有關的研究與技術。石崇良認為，台灣未來絕對是亞洲的醫療中心、是不折不扣的生技島。透過法規鬆綁，未來連台灣周邊國家的患者，都會來台灣就醫，創造醫療與生技產業的雙贏。

花蓮慈濟醫院8月底剛獲衛福部許可「實體癌第四期」細胞治療計畫案，本月初亦獲花蓮衛生局核可執行該項細胞治療業務，而其合作的尖端亦通過食藥署細胞治療GTP訪查後得提供免疫細胞製備服務，慈濟臨床與尖端醫技術結合下，東部第一間「細胞治療中心」啟用；未來將收治包括肺癌、食道癌、胃癌、大腸結腸癌、乳癌、肝癌、腦瘤與腎臟癌等八種第四期癌症患者，將可在該中心接受自體免疫細胞治療。