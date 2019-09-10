葡萄王擴展事業版圖 前進東協市場

2019-09-10 14:15 文／ 葡萄王生技



圖／葡萄王生技 提供 分享 facebook

台灣葡萄王事業體8月YOY持續成長近30%，子公司葡眾持平，上海葡萄王主要受中國保健食品行業改革等外在因素，導致消費者市場不安全感，進而影響業績。

母公司台灣葡萄王1月至8月 YOY累積成長近40%，主要歸功自有品牌的各項產品，上半年度搭配節慶企劃及代言，為品牌打出亮眼銷售成績。延續活動熱度，搶搭中秋佳節商機，自有品牌接續推出「田七瑪卡王」及「晶透雪亮飲」兩款佳節禮盒，於全國7-11通路販售，預期帶動9月營收成長。此外，因應市場需求，來自國內外代工訂單增加，龍潭廠(生物科技研究所)原料開始量產後，在產能充足情況下，陸續出貨至中國、香港、馬來西亞、新加坡和菲律賓等地，進而帶動營收成長。9月中母公司台灣葡萄王將由董事長率團隊高層參訪馬來西亞主力藥妝通路商，並拜會當地重量級產業代表，相信能為日後代工合作及雙向交流注入營業動能。為期二個月「精彩一路向前」50週年VR體驗車巡台活動，於9月8日劃下句點，最終站停靠台北車站站前新光三越。本次活動串連地方，提升企業形象能見度，成功強化品牌再造後葡萄王傳遞給消費者「科技、希望、健康」核心價值。

葡眾因7月份陸續上市了蘆薈膠「蘆露」、「康爾喜(N)」及限量快閃商品「巴西蘑菇菌絲體麵」等三項新品，成為當月銷售主力且營業額超出預期，促使葡眾8月份的銷售趨緩持平。但若將葡眾7、8兩月份綜合評估，單月平均成長達到8%。9月起至年底為會員衝聘活動，搭配即將上市益生菌口腔噴劑與寵物系列保健新品，期為葡眾營收再創高鋒。

上海葡萄王受中國保健食品行業改革影響，目前客戶雖已恢復下單，但整體動能仍需時間去化庫存。面對外在不可抗因素，集團也啟動新的佈局。對內，開始重整業務架構，重新佈建行銷業務處，並且增設業務主管以進行專業分工。同時，七月份增設上海市區辦公室，並著手規劃廣州辦事處，負責華南地區業務，以擴充業務據點。對外，首要開發多元通路，除了微商和直銷通路之外，更積極洽談電商客戶與電視購物，以提高營業佔比；另嘗試跨業合作，為知名連鎖業者推出具保健概念的專屬商品，以增加通路的多元性。葡萄王生物科技研究所以長久發酵技術研究經驗，掌握獨門專利之猴頭菇、益生菌等優勢原料，相信能保有市場獨特性，進而增加代工實力。

健康專家葡萄王生技過去50年來致力於尖端科技與創新研發，董事長曾盛麟表示，葡萄王身為生技產業的領導品牌，未來仍舊秉持品牌使命「健康專家，照顧全家」，將最好、最健康的服務提供予社會大眾，讓大家「精彩一路向前」。