永大中國接單狂增七成 力拚明年轉虧為盈

2019-09-09 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



受到去年接單不佳影響，電梯大廠永大機電(1507)上半年稅後純益衰退，但受惠出售上海土地利益挹注，截至8月累計達到損益兩平，不過，今年永大中國積極接單，前8月大幅成長73%，明年接單目標在這個基礎上還再成長30%，積極重返全球前十大電梯廠。

今年上半年集團營收達64.09億元、年減18.9%，稅後純益2.33億元、年減45.8%，每股稅後純益（EPS）0.57元，低於去年同期的1.05元。永大今(9)日股價收在64.5元。

永大機電上半年稅後純益衰退，主要是永大中國去年接單量低，整體反應在今年觸底，不過受惠於出售土地利益挹注，今年前8月達到損益兩平，預估今年全年仍小幅虧損，明年則力拚轉盈。

永大機電董事長許作名表示，去年接單低點反應在今年營收，但永大中國今年以來接單狀況大躍進，截至 8月底止累計接單數已較去年同期大幅成長73%以上，中國電梯市場占有率排名已由第十六名回歸前十大，將爭取年底重回前九名。

至於中國房地產情況，許作名指出，庫存面積及土地購置面積持續下降，預期2020年竣工及銷售面積將略為回升，但房地產開發投資金額及開工面積同期比仍將下降 4%~6%，因此2020年整體電梯市場在2019年85萬台的基礎下預期將衰退 4%~6%。

不過，許作名強調，永大2020年接單還要再成長34%以上，至於出貨台數部分，由於北京中央政策調控過猛與經濟情勢不明，新梯出貨速度6月後受到影響，但永大2019 年全年維持12000台出貨目標不變，同期比成長54%，2020年目標出貨預定16000台，同期比成長逾三成。