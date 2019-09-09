夜市也要數位轉型？資策會讓夜市變學堂 吸引國外觀光客

2019-09-09 15:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



夜市除了吃喝，還可以玩VR！資策會教研所所長蔡義昌表示，「我們就是要令國外觀光客嘖嘖稱奇，覺得台灣處處都是驚奇！」他認為，「夜市加上數位化，轉型後更能吸睛。」

政府為振興觀光產業，大力推動各國人士來台，近兩年，新南向旅客不斷增加，全台觀光夜市也極力在搶人潮。資策會與新北市2019年首度合作，在新北市新店安和、永和樂華、樹林興仁及汐止觀光夜市巡迴設立夜市學堂，把夜市結合科技，轉型為學習殿堂，獲得廣大迴響。資策會更進一步將夜市學堂國際化，以寓教於樂方式，發展台灣特色觀光，並製作英文、越南、印尼、泰國、菲律賓及國語等六國影片，盼能吸引更多遊客來台觀光。

越南籍黎謹華老師表示：「台灣人很有趣，連夜市也有超高科技的遊戲，像是AR、體感，甚至也有VR的遊戲，把這些很難的東西，在遊戲中輕鬆get小小技能和知識。台灣夜市是美食天堂，也是get技能的夜市學堂。」

事實上，夜市學堂成立的初衷係資策會教研所於花東、桃園等地推廣數位學習，利用VR/AR及體感科技作為學習工具的活動，讓民眾逛夜市吃喝之餘，更能增長見識。2019年度與新北市政府的合作，除了樂學科技外，也加入主廚創意料理直播、公益競標美食等活動，吃出各個夜市的差異感及在地化，找出觀光夜市的特色。