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萌翻！「米奇屁屁造型衛生紙套」好療癒限量2萬個

2019-09-09 12:21經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

衛生紙品牌舒潔，近來積極展現向年輕客層靠攏的企圖心，除透過兼具話題性與吸睛的獨規產品設計、限量卡通授權包裝外，這次更與全家便利商店合作，推出又萌又療癒的獨家款「米奇屁屁造型衛生紙套」，又萌又療癒。

此外，舒潔近期也推出期間限定、超可愛米奇米妮限量版舒潔頂級三層舒適衛生紙，此次的新品包裝以紫色時尚高雅基調，大量採用五彩繽紛熱鬧的熱帶植物為設計元素、讓米奇米妮與呆萌可愛的紅鶴穿插其中，彷彿在陽光夏日叢林中歡樂暢玩捉迷藏般，整體包裝散發濃濃的熱帶森巴風情趣味與時尚質感。

除了新品外包裝吸睛外，米奇米妮限量版舒潔頂級三層舒適衛生紙還添加天然竹炭萃取乳液，訴求可讓觸感更細緻並能有效淨味，紙張則採獨家專利3D潔淨壓紋與可愛拉拉狗壓花。

配合米奇米妮限量版舒潔頂級三層舒適衛生紙限量新品上市，舒潔這次還與全家通路9月份聯手推出獨家訂製Q萌爆表的「米奇造型衛生紙套限量加價購」活動，全台限量僅兩萬個！即日起凡在全國全家門市購買2串舒潔頂級三層舒適衛生紙，即可以149元加價購方案，把圓滾滾屁屁造型加上外露兩個黃色小腳丫、可愛無極限的超療癒米奇造型衛生紙套帶回家。

米奇米妮限量版舒潔頂級三層舒適衛生紙9月上架，全家通路2萬個限量米奇造型衛生紙套...
米奇米妮限量版舒潔頂級三層舒適衛生紙9月上架，全家通路2萬個限量米奇造型衛生紙套，也引發手刀搶購風潮。 圖／舒潔提供
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衛生紙全家便利商店

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