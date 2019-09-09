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馬英九出席韓國瑜造勢遭請下台 馬辦：十分遺憾

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每逢中秋便手軟 中鋼綠豆椪賣到不想賣

2019-09-09 11:08經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中秋節一到，各知名品牌的月餅、綠豆椪廠家無不積極備料，準備大發利市。但每逢中秋，中鋼福委會感覺又是噩夢一場，因為綠豆椪、蛋黃酥又是要忙到手軟，因無法應付各方需求，還要忍辱咬牙將產能拚到最大。

中鋼福委會生產的產品，只對內販售供同仁購買。但因用料實在、重視安全衛生，往往供不應求；尤其是一年三節的限量季節產品。知名之一的中秋綠豆椪及蛋黃酥就是被稱為「隱形冠軍」；要不是受限烤爐數量及照顧員工日常需求，中鋼這兩大明星商品早就賣翻天了。

今年中鋼的葷的綠豆椪一盒10粒售價338元、葷的蛋黃酥一盒10粒售價228元；中鋼員工網路訂購限制一天一人3盒綠豆椪及5和蛋黃酥，中鋼福利社的烤爐一天約可出爐2,500盒，今年從8月22日接受訂購至9月10日以來，每天完售。明邦廳每天供應1,000盒左右的素綠豆椪及月餅，也幾乎被訂購一空。

由於各方需求不斷，中鋼福委會也設下多重規定，以滿足中鋼員工需求為優先。秋節前三周左右，中鋼福委會也必須停售日常供應的麵包、糕餅，全力支援綠豆椪及蛋黃酥的生產，等秋節過後，才恢復日常商品供應。

雖然每到秋節前，中鋼福委會為綠豆椪及蛋黃酥忙翻天，但也創造社區居民的另一就業機會，中鋼福委會聘用大批當地社區居民處理餡料，也讓這些居民發筆小財。

中鋼綠豆中秋節

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