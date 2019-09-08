4萬支保特瓶埋沙灘！和泰TOYOTA今全台淨灘
「和泰TOYOTA集團淨灘減塑全台總動員」活動，結合關係企業與在地經銷商，串聯全台16處海岸舉行淨灘減塑。同時間串聯全台最多人數，總計集團員工、眷屬、車主、在地民眾、公單位、及NGO (非政府組織，Non-Government Organization)等超過一萬人參與。
和泰車 2017年開始推行一車一樹活動，和泰已連續兩年號召志工至海岸地區植樹，也發現海邊有很多寶特瓶、飲料杯等垃圾，對生態影響極鉅。此次淨灘主要是為擴大守護台灣的海岸線，也響應政府推動的減塑政策。
活動當天全台共清理出垃圾9,033公斤及43,973瓶廢棄寶特瓶(相當於17座101大樓高度)；所撿拾的廢棄寶特瓶，和泰汽車以1支10元的金額，總金額共439,730元全數捐贈公益基金予台灣環境資訊協會並進一步把關台灣的垃圾掩埋狀況、減少海洋廢棄物及推動環保教育。
和泰車強調， 台灣環繞著美麗海洋且擁有豐富的海洋資源。然而因為不適宜的遊憩行為、垃圾處理、洋流及季風等因素，使海洋面臨嚴重的汙染及廢棄物威脅。這不僅破壞美麗的海岸景觀，更對許多海洋生物造成嚴重威脅。由於海洋漂流廢棄物問題日益嚴重，世界各地皆積極推動淨灘行動。據估計，每年約有800~1,300萬噸塑膠垃圾流入海洋。依據環保團體統計，全台海岸上約有1227萬公升的海岸垃圾，重量多達646公噸，而其中以塑膠瓶罐為最大宗。這些垃圾不僅破壞優美的海岸風景與環境，更會因流入海中而被海洋生物所吞食，進而影響生態。
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