親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台北羽賽／小英當嘉賓 周天成第三度封王

4萬支保特瓶埋沙灘！和泰TOYOTA今全台淨灘

2019-09-08 16:41經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

「和泰TOYOTA集團淨灘減塑全台總動員」活動，結合關係企業與在地經銷商，串聯全台16處海岸舉行淨灘減塑。同時間串聯全台最多人數，總計集團員工、眷屬、車主、在地民眾、公單位、及NGO (非政府組織，Non-Government Organization)等超過一萬人參與。

和泰車 2017年開始推行一車一樹活動，和泰已連續兩年號召志工至海岸地區植樹，也發現海邊有很多寶特瓶、飲料杯等垃圾，對生態影響極鉅。此次淨灘主要是為擴大守護台灣的海岸線，也響應政府推動的減塑政策。

活動當天全台共清理出垃圾9,033公斤及43,973瓶廢棄寶特瓶(相當於17座101大樓高度)；所撿拾的廢棄寶特瓶，和泰汽車以1支10元的金額，總金額共439,730元全數捐贈公益基金予台灣環境資訊協會並進一步把關台灣的垃圾掩埋狀況、減少海洋廢棄物及推動環保教育。

和泰車強調， 台灣環繞著美麗海洋且擁有豐富的海洋資源。然而因為不適宜的遊憩行為、垃圾處理、洋流及季風等因素，使海洋面臨嚴重的汙染及廢棄物威脅。這不僅破壞美麗的海岸景觀，更對許多海洋生物造成嚴重威脅。由於海洋漂流廢棄物問題日益嚴重，世界各地皆積極推動淨灘行動。據估計，每年約有800~1,300萬噸塑膠垃圾流入海洋。依據環保團體統計，全台海岸上約有1227萬公升的海岸垃圾，重量多達646公噸，而其中以塑膠瓶罐為最大宗。這些垃圾不僅破壞優美的海岸風景與環境，更會因流入海中而被海洋生物所吞食，進而影響生態。

和泰董事長黃南光（圖中白上衣卡其褲者 ）帶頭淨灘。（和泰提供）
和泰董事長黃南光（圖中白上衣卡其褲者 ）帶頭淨灘。（和泰提供）
分享

廢棄物和泰車淨灘
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

正隆砸20億高雄建廠 擬進軍越南家用紙市場

2019-09-08 13:49

拓荒越南30年 台商他鄉變故鄉

2019-09-08 13:26

輕型機車減貨物稅 蘇貞昌：廠商盈利也要減

2019-09-08 13:18

房地產投資精準 宜進董事長詹正田跟著政府腳步走

2019-09-08 11:34

元大連五​年送愛南台灣 嘉惠逾千位學童

2019-09-08 11:06

全球最大抗體供應商百進 將回台設研發中心

2019-09-07 23:57

百進總裁賴正光 想買回創業作

2019-09-07 23:56

高雄百貨雙雄 傳爭奪新據點

2019-09-07 23:49

跟著百貨公司業績走…港都地王 將往北移動

2019-09-07 23:48

產業追蹤／漢諾威展 看見三趨勢

2019-09-07 23:47

產業追蹤／3D相機 協助人機共工

2019-09-07 23:47

產業追蹤／台商回流投資 智慧機械添商機

2019-09-07 23:47

味王陳清福談營運 強化三大支柱布局

2019-09-07 23:46

星宇航空新飛航員曝光 K董親揭祕辛

2019-09-07 13:55

會計師看時事／數位科技 重塑製藥業生態

2019-09-06 01:19

品牌大觀／塑造獨特形象 韓團圈粉絕招

2019-09-06 01:19

新創話題／傳產鏈結新創 轉型突圍

2019-09-04 22:54

業務最前線／價值導向 翻轉市場

2019-09-04 22:54

連鎖效應／退出加盟的四大類型

2019-09-04 22:54

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

輕鬆看懂財務報表—臺大「財務報表分析研習班」招生中

2019-09-06 13:45

堅持企業社會責任信義再創佳績！

2019-09-06 00:00

勉強 讓你變得更強 遠雄人壽鼓勵新世代【做自己的英雄】

2019-09-02 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

驚！台灣有3萬多年所得350萬家庭 是女人在賺錢

2019-09-08 12:29

星宇明年1月首航 澳門、峴港、檳城每周至少七班

2019-09-08 09:55

家庭收支調查…貧富差距擴大 高低相差逾六倍

2019-09-07 22:58

懶人省錢轉帳法 兩家銀行跨轉用手機號碼還免手續費

2019-09-08 10:14

全球最大抗體供應商百進 將回台設研發中心

2019-09-07 23:57

屏東農專技職生賴正光 竟在美國開創台灣的生技傳奇

2019-09-07 21:31

貿易戰陰影籠罩四小龍 台灣經濟逆勢上修返首位

2019-09-08 10:18

BDA數據分析師證照 11月23日首次在台考試

2019-09-07 20:56

高雄百貨雙雄 傳爭奪新據點

2019-09-07 23:49

不是為了賺錢！百進總裁賴正光創業竟是為了這原因

2019-09-07 21:32

蘋果、華為尬新機 台廠沾光

2019-09-07 23:50

東奧Visa信用卡 12日上市

2019-09-07 23:07

開發高雄港區有譜了 土開公司完成簽署開發協議書

2019-09-08 11:12

大陸五鋼品 我暫不加稅

2019-09-07 23:50

正隆砸20億高雄建廠 擬進軍越南家用紙市場

2019-09-08 13:49

百進總裁賴正光 想買回創業作

2019-09-07 23:56

輕型機車減貨物稅 蘇貞昌：廠商盈利也要減

2019-09-08 13:18

公庫等於國庫？ 央行：公庫＞國庫

2019-09-08 11:07

台灣今年經濟保2無虞 學者：明年挑戰才開始

2019-09-08 10:10

全球首座抗體試劑智慧倉儲 竟在來自台灣的這家公司裡

2019-09-07 21:34

創作者NB搶市 台廠受惠

2019-09-07 23:46

拓荒越南30年 台商他鄉變故鄉

2019-09-08 13:26

財經觀點／公司治理佳 有助長期獲利成長

2019-09-08 00:34

跟著百貨公司業績走…港都地王 將往北移動

2019-09-07 23:48

味王60周年 陳清福：台灣、越南、泰國成獲利三大支柱

2019-09-07 18:15

搶台商回流與資金匯回商機 金控打集團戰搶客

2019-09-07 18:23

房地產投資精準 宜進董事長詹正田跟著政府腳步走

2019-09-08 11:34

搶人搶地搶廠房 北越掀起另類投資戰爭

2019-09-08 13:43

匯市最前線／台幣31.2~31.5元波動

2019-09-07 23:16

騰輝：CCL產業前景看好 下半年穩定成長

2019-09-07 18:33

產業追蹤／漢諾威展 看見三趨勢

2019-09-07 23:47

味王陳清福談營運 強化三大支柱布局

2019-09-07 23:46

對陸鋼品「雙反」終判調查出爐 下游廠商鬆一口氣

2019-09-07 23:49

佳世達董座陳其宏 文科懸念闢了理科藍天

2019-09-08 13:19

躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎？

2019-09-08 13:23

越南投資有隱憂 在地化是成功關鍵

2019-09-08 13:18

黃興陽：矽格備好產能 要在5G大顯身手

2019-09-08 13:19

消費支出微減 儲蓄金額大增

2019-09-07 22:57

基金操盤手蕭惠中 穩佳績不求第1

2019-09-08 13:19

產業追蹤／台商回流投資 智慧機械添商機

2019-09-07 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top