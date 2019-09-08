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元大連五​年送愛南台灣 嘉惠逾千位學童

2019-09-08 11:06經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

「你看!我的鞋子真好看」、「我好喜歡這件衣服」，孩子們迫不及待要和同學分享拆禮物的喜悅。元大金控暨元大文教基金會於北、中、南巡迴舉辦「元大幸福日」連續8年不間斷，共有4,347位孩童參與其中，今年已是第五年到高雄舉行，關懷陪伴南部學童累積達1,322人。昨（7）日邀請嘉義、台南、高雄、屏東、台東等縣市偏鄉與弱勢學童共265位，以及82位元大志工齊聚高雄國立科學工藝博物館，共度幸福的開學慶典。

以教育為本、把愛與資源分享給有需要的人是元大文教基金會重要的信念，「元大幸福日」便是在此信念下，持續推動寓教於樂、關懷陪伴活動。本次參與的受邀學校，主要是透過嘉義、台南、高雄、屏東、台東縣市等教育局、社會局處及基金會長期合作的公益夥伴輔大台灣偏鄉教育關懷中心與家扶中心推薦，邀請高雄六龜國小、高雄杉林國小、天主教嘉義教區附設安仁家園、高雄茂林原住民婦幼發展協會、華遠兒童服務中心、南台南家扶中心、屏東縣建興國小、屏東縣仙吉國小、台東縣豐田國小等9個社福單位。

在此次受邀單位中，高雄市杉林國小是未滿50人的偏鄉小校，資源相對不足，但該校「太鼓隊」勤奮練習，連續兩年獲全國冠軍佳績，校內的新住民同學則把家庭故事記錄成冊，贈予高雄市圖總館，將偏鄉孩童對土地的愛分享給每位市民。

另外，本次邀約單位擴及東部，來自台東縣豐田國小屬於偏鄉學校，該校校長方穎豐致力發展棒球教育，「組球隊不是為了贏球，而是照顧孩子、用對的方式教育孩子！」方校長發現有的孩子想打球但買不起球具，有的不愛讀書調皮搗蛋，但只要有學習意願的孩子，他都盡力幫助，即便物資有限，他仍努力找尋資源，成軍第四年就開始贏球，更曾拿下U12世界盃亞軍、台彩威力盃冠軍等佳績。

了解到學校資源侷限及小朋友運動需求，基金會特別邀請該校參加「幸福日活動」，因該校位處偏遠不克參加，但每個孩子同樣會收到「量身打造」的「幸福大禮包」，感受幸福關懷。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，很開心迎接這群小朋友們，在元大幸福日的活動中，既能玩樂又可學習。為了帶給小朋友們滿滿幸福，元大金控所有志工都是自發性報名參加，82位元大志工不僅有高雄當地的同仁家屬，更有多位是遠從中部甚至北部前來參與這個活動，令人感動的是這次活動中，還有「元大寶寶」加入陪伴的行動，用他們的活力，回饋幫助這些小朋友。

「元大幸福日」從2012年開辦傳承至今，規模由原本每年一場擴大至每年三場，並於北、中、南巡迴舉辦，在志工們的關愛陪伴下，傳遞給孩子立志向學的力量。八年來，志工除來自集團各子公司同仁，男性、女性皆有且有年輕化趨勢，累計有1,164人次元大志工自發熱情參與，此次82位志工，有多達16位元大生力軍首次加入服務行列，其中，有4位是30歲不到的年輕新血。

另外，有更多追著「幸福日」全台跑透透的資深鐵粉志工，今年有7位志工自掏腰包搭車與住宿，遠從台北南下高雄追逐「幸福」。還有7位曾獲「元大輔大夢想起飛」與「元大優秀人才獎學金計畫」獎助的「元大寶寶」加入志工行列，他們是曾受過元大幫助的一群年輕學子，學齡從高中到碩士皆有，大家一同為公益付出，讓幸福持續傳承。

透過元大志工貼心互動的陪伴，「元大幸福日」希望讓學童感受社會溫暖，同時以輕鬆學習教育，拓展學童視野。活動接近尾聲時，孩子們從陪著自己一整天、產生如家人感情般的志工大哥哥、姐姐們手中接下專屬自己的「幸福大禮包」，臉上興奮表情藏不住！志工們也把握住每一個陪伴時刻、相互擁抱、留影，為彼此留下深刻的幸福回憶！

元大幸福日，元大志工與200多位學童幸福合影。（圖／元大金控）
元大幸福日，元大志工與200多位學童幸福合影。（圖／元大金控）
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元大金控志工偏鄉教育
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