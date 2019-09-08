中秋節烤肉今年來點不一樣 啤酒香腸、大漠孜然里肌排

2019-09-08 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



烤肉肯定是中秋節的重頭戲，而「香腸」更是烤肉絕對不能少的首選美味，黑橋牌表示，觀察中秋檔期銷量可發現，每年中秋烤肉，香腸都是消費者的首選食材，業績能達到平時的3倍以上。除此之外，黑橋牌也觀察到消費者烤肉最常搭配的飲品是啤酒，因此，今年黑橋牌也首度開發「啤酒香腸」。

黑橋牌指出，「啤酒香腸」使用的是經典台灣釀造啤酒，搭配黑橋牌搶手商品「香腸」，一口咬下，濃醇迷人的啤酒香，在口中綻放，搭配紮實的肉質口感，呈現出多層次的絕妙風味。

除了新推出的啤酒香腸，黑橋牌還有經典的原味香腸，以及海洋風味的烏魚子香腸、墨魚香腸、飛魚卵香腸、原住民風味的馬告香腸等創新口味，均訴求不用其它配料或刷醬，就能輕鬆享受單純食物帶來的原味感動。

此外，繼去年推出戰斧豬排後，黑橋牌則再推出「主廚醬香里肌排」、「大漠孜然里肌排」二款新品，「主廚醬香里肌排」選用鮮嫩富彈性的里肌肉排，以獨家調配醬汁醃漬入味，呈現獨特日式風味，除了可以烤肉方式料理，煎、煮、炒、炸也都十分對味。

另一款「大漠孜然里肌排」，則是使用歷史悠久的調味料-孜然，其最早由波斯傳入西域，氣味芳香而濃烈，於中東、北非等地廣受歡迎，成為許多菜餚中不可或缺的重要調味，在新疆更是用於燒、烤等肉類烹調的上等香料。