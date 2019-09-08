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美商3M在台深耕50年 限定快閃店掀體驗熱潮

2019-09-08 11:04經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

美商企業3M深耕台灣今年邁入50年，歡慶在台50周年，今（8）日在台北信義區香堤廣場，盛大推出期間限定快閃店，以「科技想望未來，Imagine the Future」展示企業五大核心領域，涵蓋數位、能源、環境、醫療、安全，現場並打造多項結合ARVR等科技應用的體驗活動，同時搶先曝光空氣清淨機新品–倍淨型系列。

3M的50周年快閃店活動，可讓消費者近距離體驗3M的科技技術，了解各種產品是如何解決生活中大大小小的需求。現場體驗活動並結合許多時下正夯的科技應用，例如空氣清淨機的體感偵測遊戲邀民眾對戰捕捉空氣中的有害物質；墜落防護的設備運用VR技術將安全從產品層面升級至體驗層面；淨水AR體驗區採用活潑生動的展示，讓民眾身歷其境體驗3M。

 

同時，3M快閃店亦展示有多款民眾耳熟能詳的消費性產品，例如：Nexcare™口罩、護多樂™護具、空氣清淨機、無痕收納、百利™清潔、Scotch™膠帶、寢具，還有醫療產品、交通運輸與電子產品、安全與工業產品事業部所推出的眾多商品，包含墜落防護、隔熱膜、精密塑形陶瓷磨料、VHB™膠帶、防水抗菌敷料、核心體溫監測系統、防滑貼片、鑽石級反光標誌等。

此外，3Ｍ快閃店活動今日也推出限定的戳戳樂活動，凡今日進入3M官方旗艦店的消費者，即可參加戳戳樂遊戲，獎項包含50元與100元折價券，還有機會一元把3M™ X50T空氣清淨機帶回家。

同時，於50周年快閃店活動現場加入會員，即可獲得3M™隱形膠帶馬卡龍造型膠台，拍照打卡的民眾，即可獲得一張麥當勞蛋捲冰淇淋兌換卷，進行現場遊戲互動的消費者可得到一本便利貼，若是玩遊戲闖五關的民眾，還可以得到50周年限定包裝便利貼盒。

3M台灣消費品事業群總經理Peggy。 圖／3M提供
3M台灣消費品事業群總經理Peggy。 圖／3M提供
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