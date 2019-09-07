味王60周年 陳清福：台灣、越南、泰國成獲利三大支柱

2019-09-07 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



味王今（7）日舉行「味王60周年慶暨小王子愛塗鴉」頒獎典禮，味王董事長陳清福親自出席，並與民眾共同揭開歡慶味王60周年的序幕。陳清福表示，在大環境持續變化，國際環境競爭日趨劇烈，味王目前在泰國、越南的海外轉投資事業，將在現有的基礎下，進一步開拓其他產業，或尋求其他事業的投資機會。

陳清福指出，味王的台灣食品本業，接下來將積極更新工廠生產設備，朝向「生產自動化」及「現代化工廠」設備標準，兼顧「節省資源」與「環境保護」的方向邁進，並努力研發優質產品與加強行銷能力，以追求永續經營。

味王表示，企業有消費者的熱烈支持，才有更多動力往前邁進，味王集團也將不斷以消費者最高滿意度為目標而持續努力，2018年集團投資成立「格林全食物股份有限公司」，計畫生產「細化全蔬果產品」，也就是希望消費大眾能以最方便快速的方式，享有「全食物」的好處，不僅達到保留全食物的營養，健康又養生，也因天然食物全部細化，減少環境的污染，為地球環保善盡微薄力量。