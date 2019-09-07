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五成四學子想當家教 數學、伴讀、英文受歡迎

2019-09-07 13:21經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

根據1111家教網的調查，開學後有54.4%的學生規劃擔任家教。本報資料照片
根據1111家教網的調查，開學後有54.4%的學生規劃擔任家教。本報資料照片
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開學季到來，新的學期展開，正是家教需求的高峰，加上今年教育部籌備以久的「108課綱」正式上路，用素養取代考試能力的新導向，會不會為家教市場帶來新的需求，對家教市場又會有什麼樣的影響？

根據1111家教網的調查，開學後有（54.4%）的學生規劃擔任家教，主要的動機包括時間可彈性安排（45.1%）、賺學費／生活費（43.3%）、賺零用錢（37.5%）以及待遇好／時薪高（25.9%）。

預計教學的家教科目仍然以學科為主，主要有數學（39.6%）、伴讀（37.5%）、英文（32.8%）以及國文（22.3%）。

調查發現，有意從事家教的學生，平均的授課時數為每個月33.9小時，平均可以賺進13,583元，平均時薪超過400元，足足是150元法定基本工資的2.7倍。

平均時薪高，能夠存錢的機會自然也提高，調查中可以存到錢的家教老師，即使是學生身分，每個月還可以存到6,029元。調查中，家教老師的主要案源有（41.2%）來自於人力銀行網站，其次是同學／家長口碑介紹佔（30.1%）。

進一步交叉分析發現，不同學群的家教老師在預計的收入上也有高低落差，其中建築／藝術／設計學群的家教老師預估收入最高有15,000元，法政／社會／心理學群則是預估收入最低的學群，預估收入11,125元。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，家教的時薪高出一般打工許多，對想要賺取學費、生活費的族群來說是一大誘因，參考金融聯合徵信中心的統計，截至4月為止，全台背負學生貸款的有84萬人，學貸總金額超過1,760億，平均每個背負學貸的人要償還20.9萬元，沒畢業先扛貸，壓力龐大，促使學生族群動念透過擔任家教的方式來賺取更高的費用，根據「1111家教網」（https://tutor.1111.com.tw/）的數據資料庫顯示，和去年相比，家教老師的人數大幅增加，從去年同期的2萬3千多筆增加到今年的3萬6千筆，成長50%，看出學生族群有意透過家教來增加收入的人數明顯成長。

調查也發現，不同學歷的學生，從事家教的意願也不同，有意從事家教比例最高的是國立研究所的學生，其次是國立大學的學生。

也看出在家長心目中，國立大學、研究所因為高學歷鍍金，在家長心目中等於是高分保證，日前北一女高材生的上課筆記，短短兩個月就在網路上狂銷超過5,000份，供不應求，可以看出莘莘學子以及家長們，對高分、名校的追求，讓擁有名校桂冠的學生，從事家教的意願大增。

李大華分析，從不同學群的收入來分析，建築／藝術／設計類家教有明確的專業科別，擔任家教大多是教授專業科目，不但教材所費不貲，授課的費用也比一般科目更高，而一般國、高中生普遍需求的家教科目大多是英語、數學，家長在尋找師資時更偏好選擇就讀外語、數學等相關科系的家教老師，而法政／社會／心理學群因為科目與國、高中生的考科對應不上，得有專業證照傍身，在家教市場才能提高身價。

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