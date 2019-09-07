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元大連五年送愛南台灣 嘉惠逾千位學童

2019-09-07 13:08經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

「你看!我的鞋子真好看」、「我好喜歡這件衣服」，孩子們迫不及待要和同學分享拆禮物的喜悅。元大金控暨元大文教基金會於北、中、南巡迴舉辦「元大幸福日」連續八年不間斷，共有4,347位孩童參與其中，今年已是第五年到高雄舉行，關懷陪伴南部學童累積達1,322人。今（7）日邀請嘉義、台南、高雄、屏東、台東等縣市偏鄉與弱勢學童共265位，以及82位元大志工齊聚高雄國立科學工藝博物館，共度幸福的開學慶典。

以教育為本、把愛與資源分享給有需要的人是元大文教基金會重要的信念，「元大幸福日」便是在此信念下，持續推動寓教於樂、關懷陪伴活動。

本次參與的受邀學校，主要是透過嘉義、台南、高雄、屏東、台東縣市等教育局、社會局處及基金會長期合作的公益夥伴輔大台灣偏鄉教育關懷中心與家扶中心推薦，邀請高雄六龜國小、高雄杉林國小、天主教嘉義教區附設安仁家園、高雄茂林原住民婦幼發展協會、華遠兒童服務中心、南台南家扶中心、屏東縣建興國小、屏東縣仙吉國小、台東縣豐田國小等九個社福單位。

在此次受邀單位中，高雄市杉林國小是未滿50人的偏鄉小校，資源相對不足，但該校「太鼓隊」勤奮練習，連續兩年獲全國冠軍佳績，校內的新住民同學則把家庭故事記錄成冊，贈予高雄市圖總館，將偏鄉孩童對土地的愛分享給每位市民。

另外，本次邀約單位擴及東部，來自台東縣豐田國小屬於偏鄉學校，該校校長方穎豐致力發展棒球教育，「組球隊不是為了贏球，而是照顧孩子、用對的方式教育孩子！」

方穎豐發現有的孩子想打球但買不起球具，有的不愛讀書調皮搗蛋，但只要有學習意願的孩子，他都盡力幫助，即便物資有限，他仍努力找尋資源，成軍第四年就開始贏球，更曾拿下U12世界盃亞軍、台彩威力盃冠軍等佳績。

了解到學校資源侷限及小朋友運動需求，基金會特別邀請該校參加「幸福日活動」，因該校位處偏遠不克參加，但每個孩子同樣會收到「量身打造」的「幸福大禮包」，感受幸福關懷。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，很開心迎接這群小朋友們，在元大幸福日的活動中，既能玩樂又可學習。為了帶給小朋友們滿滿幸福，元大金控所有志工都是自發性報名參加，今天82位元大志工不僅有高雄當地的同仁家屬，更有多位是遠從中部甚至北部前來參與這個活動，令人感動的是這次活動中，還有「元大寶寶」加入陪伴的行動，用他們的活力，回饋幫助這些小朋友。

看到學童天真歡樂的笑容，更加肯定這是一個非常有意義的活動，也希望透過「寓教於樂」的陪伴，讓學童能在人生中留下幸福的回憶。

元大幸福日，元大志工與200多位學童幸福合影。圖／元大金控提供
元大幸福日，元大志工與200多位學童幸福合影。圖／元大金控提供
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