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去年雙11接單不順 電商謹慎備戰

2019-09-07 11:33經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

「雙11購物節」去年邁入第十年，國內電商買氣熱鬧非凡，然而，比起平日突然爆量的訂單，包括PChome 24h購物、momo購物、蝦皮購物等平台，都出現接單不順的現象。如今，距離雙11僅剩兩個多月，業者們吸取前次經驗，不約而同在系統上進行優化、升級，謹慎面對即將來臨的消費大檔。

據資策會MIC於2018年公布的調查顯示，有63.5%的網友計畫參加雙11，相較2017年57.1%和2016年44.9%，呈現逐年增加的趨勢。

網路家庭、創業家、富邦媒等業者受惠雙11，紛紛在11月創下去年單月最佳業績，顯然雙11的熱度，確實已在國內蔓延。有了去年慘痛的經驗，今年各家業者不敢大意，開始提前「試水溫」，為雙11備戰。

受網友關注度第二高的PChome 24h購物，是雙11熱潮的「受災戶」之一，為避免系統再度過載，網家今年將系統乘載量提升了八倍，並在8月將中元節、父親節及情人節三節合一，首創「8月心禮節」當做雙11的前哨戰。

網家總經理暨執行長蔡凱文日前表示，去年接單不順的問題，是很好的提醒，今年每分鐘可以接單的量提升很多，有曾經10分鐘收到8,000支單，也沒有出現問題，希望到今年雙11都不會有系統能量的問題，重大的接單量，同時挑戰物流出貨及理貨能力，也能精進物流。

富邦媒、創業家等電商，將即將到來的「99購物節」視為雙11的暖身。富邦媒舉辦為期八天的《99 超級鐵粉節》，集結64大品牌陣容拚促銷；創業家也將「99購物節」延長為14天檔期，分為前後兩大波段祭出優惠。

去年天貓雙11狂歡節成交額人民幣2,135億元，再創新高。圖／本報資料照
去年天貓雙11狂歡節成交額人民幣2,135億元，再創新高。圖／本報資料照
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