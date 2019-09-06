寬心園攜手護你寜 推彌月油飯

2019-09-06 21:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



國內最大蔬食品牌「寬心園」，今(6)日宣布攜手「護您寧」到府月子服務，推出寬心油飯禮盒，同時將培訓國際月子專師的月子餐調理能力，共創產後護理新商機。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，寬心園開業16年來，經常有熟客指定要求寬心園廚藝研發團隊，客製美味又健康的油飯禮盒。

由於寬心油飯不僅好吃，禮盒送禮又大方，常收到客人的好評，即使目前已進入少子化時代，但消費者反而對彌月油飯的美味與健康品牌更加重視。

寬心油飯禮盒主要使用台灣在地70年老店遵古法製作純正黑麻油，爆香金黃色的老薑片和鹹香提味的香菇絲，及杏鮑菇、雪蓮子、黃豆、素火腿等高雅食材，香氣濃郁打造出層次豐富的口感，長糯米蒸熟後拌入醬汁，米粒口感分明，香Q不黏牙，呈現鮮香獨特的好滋味。

黃瓊瑩強調，寬心金牌廚藝團隊每天製作炒料並出貨，希望熱騰騰的傳遞為人父母的喜悅。

另外，寬心園也與台灣護您寧健康管理公司，正式合作培訓月子餐專師課程。

這項課程，由海峽兩岸十大名廚-寬心園總監施建瑋親自授課培訓，讓護您寧的國際月子專師能夠用更貼切，產後媽媽的體質設計做出更美味的月子餐，培養國際月子專師的月子餐調理能力，為媽媽健康加分。

10年來致力於到府月子專業服務的護您寧健康管理公司，至今已服務世界各地5,000位寶媽和家庭，服務觸角遍及台灣、美國、加拿大、澳洲、日本和中國大陸各地。