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寬心園攜手護你寜 推彌月油飯

2019-09-06 21:52經濟日報 記者宋健生╱即時報導

國內最大蔬食品牌「寬心園」，今(6)日宣布攜手「護您寧」到府月子服務，推出寬心油飯禮盒，同時將培訓國際月子專師的月子餐調理能力，共創產後護理新商機。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，寬心園開業16年來，經常有熟客指定要求寬心園廚藝研發團隊，客製美味又健康的油飯禮盒。

由於寬心油飯不僅好吃，禮盒送禮又大方，常收到客人的好評，即使目前已進入少子化時代，但消費者反而對彌月油飯的美味與健康品牌更加重視。

寬心油飯禮盒主要使用台灣在地70年老店遵古法製作純正黑麻油，爆香金黃色的老薑片和鹹香提味的香菇絲，及杏鮑菇、雪蓮子、黃豆、素火腿等高雅食材，香氣濃郁打造出層次豐富的口感，長糯米蒸熟後拌入醬汁，米粒口感分明，香Q不黏牙，呈現鮮香獨特的好滋味。

黃瓊瑩強調，寬心金牌廚藝團隊每天製作炒料並出貨，希望熱騰騰的傳遞為人父母的喜悅。

另外，寬心園也與台灣護您寧健康管理公司，正式合作培訓月子餐專師課程。

這項課程，由海峽兩岸十大名廚-寬心園總監施建瑋親自授課培訓，讓護您寧的國際月子專師能夠用更貼切，產後媽媽的體質設計做出更美味的月子餐，培養國際月子專師的月子餐調理能力，為媽媽健康加分。

10年來致力於到府月子專業服務的護您寧健康管理公司，至今已服務世界各地5,000位寶媽和家庭，服務觸角遍及台灣、美國、加拿大、澳洲、日本和中國大陸各地。

黃瓊瑩説，未來月子餐服務可望遍及世界各地華人地區，讓媽媽同時獲得專業的調理服務，與美味又貼切的月子餐，能夠輕鬆愉快的恢復健康的身體。

寬心園董事長黃瓊瑩展示最新推出的寬心油飯禮盒。記者宋健生/攝影
寬心園董事長黃瓊瑩展示最新推出的寬心油飯禮盒。記者宋健生/攝影
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