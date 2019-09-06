第一座MIT風電轉接段公開 中鋼製造水下基礎大挑戰

2019-09-06 20:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



全球離岸風電領導廠商沃旭能源與中鋼集團旗下興達海基，攜手打造第一座MIT（台灣製）水下基礎轉接段原型，今（6）日於高雄港74號碼頭公開展示在國人面前。沃旭與興達海基已簽約採購56套水下基礎，將如期於2021年底交貨。

沃旭亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，超過1,000噸、複雜的管架式水下基礎(Jacket)需要極佳的製造能力，這將可使高雄鋼構製造技術升級，帶動相關產業鏈投資。他強調，沃旭能源將與在地供應商更加緊密合作，讓離岸風電產業的成長持續推動傳統鋼鐵產業升級。

沃旭與興達海基完成首座轉階段原型（屬試作性質，不會安裝在海上），於今日舉行完工典禮。包括柏森文、中鋼總經理林弘男、興達海基董事長王亞洲偕同本地20家下游供應商夥伴、經濟部次長曾文生共同出席。沃旭表示，這證明興達海基可如期如質為大彰化東南及西南第一階段風場計畫的水下基礎做好交貨準備。

為開發大彰化東南及西南風場，沃旭能源與中鋼集團於2017年起開始合作，2018年11月正式簽署56座管架式水下基礎生產合約，興達海基為此已建立20家廠商供應鏈，預期可創造2000個工作機會。

王亞洲表示，興達海基現已在建廠中，預訂年底試營運，明（2020）年初投產，預計明年第二季做出第一套水下基礎，之後逐步拉高產能，56套水下基礎將會分批交貨，預訂2021年底全部交貨完成。

離岸風電水下基礎結構相當龐大。沃旭離岸風電係採管架式水下基礎，有三根支柱，長達75至80公尺，合計超過1000公噸重；水下基礎之上再套上轉接段，以銜接塔架及風機；此外，在海床底下，還有90至100公尺的基椿。昨日沃旭公開轉接段原型，就有200公噸重、12公尺高。