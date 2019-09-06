燦坤董總中秋節前發內部信：二次創業心態共同迎接挑戰

2019-09-06 18:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



3C通路龍頭燦坤 (2430)董事長何宗原、總經理李佳峰在中秋節前夕發出內部信，感謝全體員工的付出與努力，至8月累計營收仍位居台灣3C連鎖通路第一名，面對更嚴峻的市場變化，一起攜手向前，以「二次創業」的心態共同迎接挑戰。

燦坤在台灣拓展約300家門市，曾寫下「黃色家電」風潮，但遭逢市場變化，集團總營收與獲利連年下滑，除了本業有挑戰，轉投資事業也失利，旗下燦星旅、金鑛咖啡等，都面臨巨大轉型壓力、營運拉警報。前半年稅後純益9,462萬元，年減43.5%，每股純益(EPS) 0.57元，受到認列金鑛咖啡虧損頗大。

由何宗原、李佳峰署名的內部信中指出，燦坤經營通路業務近30年，創下許多輝煌的成績，多年來的成果得之不易，然而面對市場環境的改變，正在經歷一些風雨與挑戰，必須戰戰兢兢，一步步勤奮與努力，面對更嚴峻的市場變化，必須保持信心一起攜手向前。

目前正在轉型的過程，以帶給消費者360度美好的購物體驗為自我期許，全新的執行計畫正在開展。近幾個月來，整合了線上線下的資源，同步為消費者提供最完整的新零售服務體驗，並在7月份推出最強會員特典「全民購物節」，創下了30%的營業額成長，這一切都是各位夥伴共同努力的成果。

信中指出，自上週五起，燦坤經營團隊已於總部及各區店長會議說明了嶄新的品牌升級計畫。全新的域名tk3c.com已正式啟用，升級版的電商站與企業站也同步上線，包含同仁的郵件地址皆完成更新。

11 月將迎來令人期待的雙11全民購物節活動，並開展第一階段OMO融合，在年底前更會陸續開設全新燦坤電生活門市，以嶄新面貌提供消費者更完整的服務體驗。實踐品牌升級的規劃。在2020年的第1季後，還會推出全新的會員制度，提供更豐富、多元的服務內容，讓會員體驗更加完整全面。

信中表示，透過這一連串的努力，將使燦坤成為具有網購與門市24小時服務能力的3C生活通路，即將到來的「燦坤電生活」，能提供消費者體驗創新科技，傳遞美好生活。關於燦坤的新零售展望，將回到零售的本質，以消費者為核心，帶來全新的3C 服務 (周到、便利、自在)，邀請消費者與燦坤一同運用3C科技玩味生活的樣貌，為生活充電，為理想衝線。