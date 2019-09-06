迎萬豪集團進駐！新北招商有成 估年底投資破千億

2019-09-06 18:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



全新酒店式管理建案「馥華艾美」正式對外亮相。圖/馥華集團提供 分享 facebook 新北市今年4月突破400萬人口，擠身國際級大都會，吸引在全球管理逾6,000家酒店的萬豪國際集團進駐投資，今（6）日聯合在地企業馥華集團簽約合作，將在板橋區打造全台首間由國際集團直營的五星級飯店—馥華艾美Le Méridien Taipei Banqiao，將創造236億的投資金額與2,000個就業機會。

新北市經發局說明，新北市招商一條龍服務的民間投資案及公有土地招商案，截至今年8月底為止，已服務118件投資案件，預估投資金額為3,811億元，預計創造33,105個就業機會。

目前已落實投資金額，包含完成投資、建廠中及取得建照者，合計為775.24億元，創造8,290個就業機會，預計今年底可達投資金額1,000億元以上及創造10,000個就業機會以上。

另外，針對美中紛爭引發台商回流潮，新北台商回流專案小組，計已服務38家於大陸地區投資之台商有意投資新北，投資金額超過2,500億元，創造逾萬個就業機會，後續也將持續海基會、台商組織等對接關懷服務，傾聽企業，營造友商環境。

馥華集團董事長陳金鐘、萬豪國際集團亞太區營運部副總裁Jakob Helgen完成正式簽約。將由馥華集團興建31層樓商業建築，其中，五至17樓為集團企業總部進駐的A級辦公室，其餘樓層將由萬豪國際集團以旗下Le Méridien 艾美酒店品牌直營，包含241間客房，還擁有挑高10米、可同時容納450人的宴會廳以及多功能會展空間。

新北市長侯友宜表示，此次迎來國際知名的萬豪國際集團，馥華建設與萬豪國際集團合作，在板橋區興建馥華艾美酒店，不僅將創造236億的投資金額與2,000個就業機會，將能更進一步帶動新北市的經濟發展。

侯友宜指出，板橋區是新北市最繁華的地區，具備台鐵、高鐵、捷運三鐵共構，以及百貨商場與知名飯店環繞的生活機能。「馥華艾美」將是新北市邁向國際一流城市的里程碑，期盼透過這間五星級國際飯店，吸引更多企業夥伴投資，讓新北市展現不一樣的風貌。

馥華集團董事長陳金鐘說，「馥華艾美」投資金額超過236億元，為大新板特區最後一塊的大型商業區複合式開發計畫，基地面積高達3,536坪，也是新北市唯一超高層摩天複合式開發案，包含酒店式服務寓所、A級辦公室與五星級直營酒店，將成為新北市中心的新地標。