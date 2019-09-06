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銅鑼灣書店「台灣重啟」 募資不到1天即刻達標

香港學生築人鏈 高呼：五大訴求缺一不可

挺國旅 易遊網補助大放送

2019-09-06 17:14經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

挺國旅，全民瘋補助，易遊網秋冬國旅祭出超有感補助！凡購買「環島之星 環島遊」指定商品，易遊網提供每房每晚減1,000元的補助優惠，以7日遊的行程為例，入住六晚可激省6,000元，等於玩得愈多天，補助愈多錢。

易遊網「環島之星」7月甫換新裝，打造全台最萌的觀光列車——環島之星Hello Kitty繽紛列車，開航後立即掀起民眾搶搭熱潮，首周訂單突破千萬營收，並創下11年來的環島之星單周銷售紀錄，足以見得Hello Kitty的人氣旺。

除了上述方案外，易遊網也精選環島之星 10大熱門行程，包含花蓮輕鬆選2天、台南豐富遊2天、花東豐富遊3天、南投豐富遊3天、花東墾丁環島遊豐富4天等商品，祭出每人最高再減1,000元的加碼優惠，售價5,750元起。另外，凡從北部出發，搭乘環島之星第1車次全商品，易遊網加碼再贈到府接送至台北車站(限大台北地區)。

想搭高鐵出遊的民眾，凡訂購高鐵假期指定商品，易遊網則提供滿5,000千折500元的優惠，且不分平假日以及使用次數，年底前通通可享折扣。此外，由台鐵主辦、易遊網協力販售的郵輪式列車，假日出發不適用政府補助沒關係，台鐵提供每房1,000元補助，凡於今年底出發之郵輪式列車，指定商品皆可使用。接下來迎接秋冬旅遊，賞秋楓、泡暖湯、啖海鮮都是熱門體驗行程，不論是搭乘環島之星或是郵輪式列車，通通提供補助優惠，讓你用更划算的預算搭火車玩台灣！更多相關訊息歡迎至易遊網官網查詢。

環島易遊網郵輪
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