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馥華斥資236億 新北打造全台唯一直營艾美酒店

2019-09-06 16:26經濟日報 記者游智文╱即時報導

馥華集團今（6）日宣布與全球最大酒店集團萬豪國際集團聯手，打造萬豪集團直營五星級酒店「馥華艾美」酒店，為艾美酒店在台唯一直營，馥華集團董事長陳金鐘表示，此一複合式開發案將為板橋勾勒城市新風貌。

馥華集團今天並與萬豪國際集團簽約，陳金鐘表示，馥華艾美耗時10多年籌畫，全案投資超過新台幣236億元，為大新板特區最後一塊的大型商業區複合式開發計畫，基地面積3,536坪，也是新北市第一也是唯一的超高層摩天複合式開發案。

馥華艾美包含酒店式服務寓所、A級辦公室、五星級直營酒店，由HANDEL ARCHITECTS LLP紐約漢德建築事務所Gary E. Handel規劃，漢德建築事務所業績遍佈全球，包括紐約911國家紀念博物館、紐約Highline公園，成功翻轉城市印象，對紐約影響深遠。

個案另邀請全球豪奢酒店御用品牌BLINK DESIGN GROUP負責人 Clint H. Nagata，進行室內與公設層以及住宅建築公設層的設計規劃，此外也延攬國內外知名結構、風洞、制震、燈光、景觀團隊，以構築城市新地標為目標，將世界帶進板橋。

馥華艾美複合式開發案共規劃超高層地標建築以及1,150坪的大型開放廣場。一棟為31層樓商業建築，其中5~17樓為馥華集團企業總部進駐的A級辦公室，其餘樓層將由萬豪國際集團以旗下Le Méridien 艾美酒店品牌直營。

酒店除了有241間客房外，並有挑高十米、可同時容納450人的宴會廳以及多功能會展空間，並預計引進隸屬萬豪集團之M SALON ÉCLAIR & BAR甜點沙龍酒吧、MADAME HUANG時尚中式粵菜餐廳、LATITUDE BAR星空酒吧及CUISINES無國界創意料理。

另一棟46層建築為酒店式服務寓所，1樓為三進式迎賓門廳、藝術廊道、賓客交誼廳，住戶專屬公設服務區主要在4樓運動休閒會館、5樓娛樂輕食空間及46樓270度全市景觀星空酒吧與宴會廳。住宅空間6~35樓坪數規劃為50-82坪、36樓以上則為具備傲人景觀的限量典藏樓層，規劃110-130坪。兩棟建築以5樓的空中廊道聯通，住宅大樓的住戶，可透過社區專屬空橋出入飯店。

記者游智文／攝影
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