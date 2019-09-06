裕隆汽車全面開放多元客戶 代工生產ADIVA三輪重機

2019-09-06 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



裕隆汽車積極進行價值鏈策略轉型，全面開放多元客戶，爭取海內外客戶訂單，提供客戶total solution的服務。今年6月起，裕隆汽車正式接受ADIVA委託，進行AD1-200三輪重機組裝整車與SKD模組件外銷，以及AD3-400等車款之CKD外銷物流作業，外銷地區包括歐洲義大利、日本、新加坡、香港、馬來西亞等地。

今（6）日，裕隆汽車在三義工廠舉行代工生產義大利重機品牌亞帝發(ADIVA) 外銷車出口儀式，ADIVA公司預估今年底將外銷整車及SKD目標1000台，目前累計出口205台，預估明年外銷量將增加一倍。

台灣汽車市場規模有限，裕隆集團發展自有品牌之路並不容易，大陸車市並面臨多年來首見的衰退，裕隆的經營團隊為了延續原本的研發能量，必須投入更多的努力，尋找更多的合作夥伴成為當前的重要選項。代工ADIVA是裕隆首次生產非集團代理品牌，裕隆公司產線原本生產過的品牌包括裕日車、納智捷與裕隆酷比，都是自有品牌或是總代理的品牌，這是首次純代工非集團品牌。

裕隆公司表示，這項代工是以專業生產製造能力起步，結合汽車價值鏈資源進行策略轉型，爭取國際客戶服務機會，藉由資源的共享共用，創造規模、降低成本，形成良性循環與創造最大綜效。

ADIVA全球社長Rinda Lee、日本OKAMURA公司岡村定二社長及寺田有限會社社長寺田武弘特地從海外趕來參加今（6）日在裕隆汽車三義工廠舉行的外銷下線及出口典禮，並揭示雙方未來將在電動物流車事業進一步的合作契機。

亞帝發(ADIVA)品牌源自義大利，於1994年成立，2001年在義大利當地正式生產；並於2004年取得其遮雨棚及前輪懸吊系統之全球專利。台灣亞帝發公司初期引進亞帝發重型機車進行銷售，客戶遍及歐洲、東南亞、中國大陸、台灣、日本、新加坡等地。2007年台灣亞帝發公司取得ADIVA全部股權，同年於高雄岡山設立生產基地，開始進行機車產品組裝，其重機零件目前在地化達到80%以上。

為提升車輛品質，提高生產效益，2018年ADIVA全球社長Rinda Lee參訪裕隆三義工廠，對於裕隆汽車運用數位化系統進行多車型、彈性混線生產的管理能力，即時監控及回饋現場製程品質，數位化成車履歷管理印象深刻，借重裕隆汽車專業的製造能力，提昇其車輛組裝品質，並結合亞帝發在重機領域研發、銷售領域的專業，雙方互補加成。