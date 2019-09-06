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今年的中山不一樣 「中山精品商圈推廣計畫」首度開跑

2019-09-06 15:50經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

為活絡商圈發展，打造城市新風貌，台北市政府近年來持續挹注資源輔導在地商圈，積極向民眾推廣特色商圈及店家，並針對商圈面臨網路經濟對實體店面的衝擊及店面租金過高降低店家承租意願等影響，提出因應策略。

台北市商業處說，今年度台北市政府與台北晶華酒店攜手推出「中山精品商圈推廣計畫」，以「建置指標藝術造景」、「推廣時尚特色產業」及「體驗友善文化導覽」為主軸，透過於商圈內設置標誌性大型裝置藝術，辦理時尚品牌展演及設計商圈巡禮遊程，塑造商圈友善形象及特色環境，建構商圈新意象，帶領民眾感受與商圈再次邂逅的魅力。

商業處指出，今年度的「中山精品商圈推廣計畫」系列活動，即是希望與民間的領導品牌企業共同協力合作，發掘商圈新亮點，並運用中山商圈本身涵蓋餐旅、購物及文創等多面向特色，將人潮再次導入在地店家，由點及面擴及鄰近各商圈場域，串連並整合周邊商圈共榮，帶動良性循環，以促進台北市整體經濟的提升。

「中山精品商圈推廣計畫」系列活動自今（2019）年9月1日起至明（2020）年1月31日止，結合歐式浪漫及中式復古設計，於中山四號廣場打造大型裝置藝術，創造商圈人潮打卡新熱點，並於期間配合耶誕及農曆新年主題更替變化，響應市府「繽紛耶誕玩台北」活動，共同營造節慶氛圍。

另為推動時尚產業活絡發展，於台北晶華酒店館內舉辦國際時尚品牌展演秀，集結國際時尚品牌，邀請國內外時尚愛好人士、品牌及產官學界代表共同參與展出，透過知識、經驗與創意的交流，分享親身經驗與視野，啟發參與者的想法與動力，培育時尚產業未來種子，期許能激發出更多成功的火花。

商業處說，商圈文化巡禮活動則由專業導覽團隊「島內散步WALK in TAIWAN」設計，規劃「南西商圈：走讀赤峰街文青與美食之路」及「晴光商圈：超乎想像的市場文化」2條遊程，以商圈漫遊的方式，邀請民眾跟著專業導覽員的腳步走入大街小巷，聆聽在地故事，以更深入的角度認識中山區商圈豐富的人文歷史，一同發現那些隱藏在巷弄內的美景與美食，重新翻轉商圈印象。

其中，「南西商圈」路線從歷史啟程，細數當地百貨發展史，再走入赤峰街，遊逛充滿特色的小吃店、獨立書店及咖啡廳；「晴光商圈」路線則從多元文化出發，介紹中山北路不同時期的風貌，造訪晴光市場及特色店家，探索在地美食，一嚐口耳相傳的好味道。旅程中亦將與市府推動的特色友善店家相遇，親身體會店家滿滿的熱忱與貼心的服務，感受台北城市的溫暖。

活動自今年9月14日至10月26日每週六下午免費開團，每團限定15位名額，即日起可在「客路KLOOK」旅遊體驗平台及台北晶華酒店官網連結報名，名額有限，額滿為止。更多活動相關資訊歡迎至台北晶華酒店官網連結(http://www.rtwalkingtour.com)及「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團(https://www.facebook.com/tcooc/)查詢。

今年度台北市政府與台北晶華酒店攜手推出「中山精品商圈推廣計畫」，以「建置指標藝術...
今年度台北市政府與台北晶華酒店攜手推出「中山精品商圈推廣計畫」，以「建置指標藝術造景」、「推廣時尚特色產業」及「體驗友善文化導覽」為主軸，透過於商圈內設置標誌性大型裝置藝術，辦理時尚品牌展演及設計商圈巡禮遊程。　圖／北市商業處提供
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